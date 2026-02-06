З настанням тепла в Україні на росіян чекають проблеми з логістикою. Підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТрО Тарас Березовець зауважив 24 Каналу, що осінь та весна для них – це найгірші періоди для окупантів.

Які виклики чекають росіян навесні?

Тарас Березовець підкреслив, що січень 2026 року став для росіян дуже невдалим. Це сталося ще до відмови Starlink. Тому це велике досягнення Сил оборони України. Нова стратегія ЗСУ почала давати результати.

Залишилося менше ніж місяць до настання весни. А з настанням тепла в Україні у ворога традиційно починаються проблеми із логістикою. У них починають в'язнути засоби транспорту.

Весна – це не найкращий для росіян час для проведення наступальних операцій. Російська і радянська армія завжди успішно наступала або літом під час сухого періоду, або зимою, коли все замерзло і можна рухатися. А осінь і весна для них – це традиційно найгірші періоди, коли вони не здатні проводити великих наступів,

– пояснив підполковник.

Що відбувається на фронті?