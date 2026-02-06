Проте зараз погодні умови суттєво впливають на поле бою. Інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд розповів 24 Каналу, що окупантам стає важче наступати.

"Погода на обидві сторони впливає. Оскільки ворог хоче постійно рухатися вперед, для нього ця ситуація водночас і складніша, і простіша. Наприклад, коли опади або туман, то аеророзвідка може працювати з перебоями через погані погодні умови. Проте тоді підключаються інші способи ураження, які і так працюють", – сказав він.

Як погода впливає на фронт?

Артем Дрозд зазначив, що потрібно усіма своїми силами та засобами перекривати цей фактор погоди. Тобто уражати окупантів, які підходять до позицій ЗСУ, артилерією, мінометами, гранатометами. Аеророзвідка працює.

Ворогу важко переміщатися і десь пересиджувати просто неба довгий час. Бо погода мінус 20, бачимо на стовпчиках термометрів. Ми також не сидимо, склавши руки, і постійно турбуємо їх вогнем, намагаємося виявляти їхні схованки,

– пояснив військовий.

За його словами, якщо бліндаж росіян буде зруйнований, їм буде важче витримати. Або якщо їхні паливно-мастильні матеріали, логістика будуть знищені, їм буде важче пережити холодну погоду, їхні втрати будуть більшими. Відповідно у ворога буде менше наступального потенціалу.

Що відбувається на полі бою?