Однако сейчас погодные условия существенно влияют на поле боя. Инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд рассказал 24 каналу, что оккупантам становится труднее наступать.

Смотрите также И ВСУ, и оккупанты продвинулись в направлении Константиновка – Дружковка: обзор и карты фронта ISW

"Погода на обе стороны влияет. Поскольку враг хочет постоянно двигаться вперед, для него эта ситуация одновременно и сложнее, и проще. Например, когда осадки или туман, то аэроразведка может работать с перебоями из-за плохих погодных условий. Однако тогда подключаются другие способы поражения, которые и так работают", – сказал он.

Как погода влияет на фронт?

Артем Дрозд отметил, что нужно всеми своими силами и средствами перекрывать этот фактор погоды. То есть поражать оккупантов, которые подходят к позициям ВСУ, артиллерией, минометами, гранатометами. Аэроразведка работает.

Врагу трудно перемещаться и где-то пересиживать под открытым небом долгое время. Потому что погода минус 20, видим на столбиках термометров. Мы также не сидим, сложа руки, и постоянно беспокоим их огнем, пытаемся обнаруживать их тайники,

– объяснил военный.

По его словам, если блиндаж россиян будет разрушен, им будет труднее выдержать. Или если их горюче-смазочные материалы, логистика будут уничтожены, им будет труднее пережить холодную погоду, их потери будут больше. Соответственно у врага будет меньше наступательного потенциала.

Что происходит на поле боя?