Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны от 5 февраля 2026 года.

Какая ситуация сложилась на фронте сейчас?

5 февраля российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области , но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали вблизи Константиновки и Кондратовки, а также к северо-востоку от города Сумы вблизи Юнаковки.

Россияне продолжили наступление на севере Харьковской области , но не продвинулись вперед. Российские войска наступали в районе Графского, Прилипки, Волчанска, Старицы, Волчанских Хуторов и в направлении Симиновки.

4 и 5 февраля российские войска продолжали наступательные операции на Купянском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли. Оккупанты атаковали вблизи самого Купянска, к северу от Купянска в направлении Кондрашовки, а также у Петропавловки, Подола, Песчаного и Новоосиново.

5 февраля россияне продолжили наступление в направлении Боровой , но не продвинулись вперед.

Российские войска продолжили наступательные операции на Славянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. 4 и 5 февраля российские войска атаковали вблизи самого Лимана, а также вблизи Новоселовки, Ставок, Дробышево, Заречного, Закитного, Дроновки, Закитного, Дроновки, Платоновки, Резниковки, Кривой Луки, Николаевки, Никифоровки, Федоровки Второй, Дибровы, Васюковки и Рай-Александровки.

Как украинские, так и российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 3 февраля, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись в центральной части Иванополья (к юго-востоку от Константиновки). Геолокационные видеозаписи, опубликованные 5 февраля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на востоке Иванополья.

Какая ситуация на фронте сложилась на 6 февраля / Карты ISW

Кстати, военный эксперт Сергей Грабский отметил в эфире 24 Канала, что россияне пытаются захватить Константиновку, ведя интенсивные бои на юго-восточных окраинах города. Эксперт отметил, что давление на Константиновку со стороны врага будет наращиваться ежедневно для того, чтобы взять под контроль этот населенный пункт.

5 февраля российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье , но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали к востоку от Доброполья вблизи Нового Донбасса, Вольного и Торецкого.

Россияне продолжили наступление на Покровском направлении , но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали под самым Покровском, у Гришиного, Родинского, Мирнограда, Котлиного, Молодецкого, Удачного, Новоподгороднего и Сергеевки 4 и 5 февраля.

Также продвижений на фронте оккупанты не имели на Новопавловском, Александровском, Гуляйпольском направлениях, а также на западе Запорожской области и в Херсонской области.

Что еще известно об изменениях на фронте?