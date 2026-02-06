Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни від 5 лютого 2026 року.
Яка ситуація склалася на фронті зараз?
- 5 лютого російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед. Окупанти атакували поблизу Костянтинівки та Кіндратівки, а також на північний схід від міста Суми поблизу Юнаківки.
- Росіяни продовжили наступ на півночі Харківської області, але не просунулися вперед. Російські війська наступали в районі Графського, Прилипки, Вовчанська, Стариці, Вовчанських Хуторів і в напрямку Симинівки.
- 4 та 5 лютого російські війська продовжували наступальні операції на Куп'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. Окупанти атакували поблизу самого Куп'янська, на північ від Куп'янська у напрямку Кіндрашівки, а також біля Петропавлівки, Подолу, Піщаного та Новоосинового.
- 5 лютого росіяни продовжили наступ напрямку Борової, але не просунулися вперед.
- Російські війська продовжили наступальні операції на Слов'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. 4 та 5 лютого російські війська атакували поблизу самого Лимана, а також поблизу Новоселівки, Ставок, Дробишевого, Зарічного, Закітного, Дронівки, Закітного, Дронівки, Платонівки, Різниківки, Кривої Луки, Миколаївки, Никифорівки, Федорівки Другої, Діброви, Васюківки та Рай-Олександрівки.
- Як українські, так і російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 лютого, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися в центральній частині Іванопілля (на південний схід від Костянтинівки). Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 лютого, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на сході Іванопілля.
Яка ситуація на фронті склалася на 6 лютого / Карти ISW
До речі, військовий експерт Сергій Грабський зазначив в етері 24 Каналу, що росіяни намагаються захопити Костянтинівку, ведучи інтенсивні бої на південно-східних околицях міста. Експерт наголосив, що тиск на Костянтинівку з боку ворога нарощуватиметься щодня для того, щоб взяти під контроль цей населений пункт.
- 5 лютого російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля, але не просунулися вперед. Російські війська атакували на схід від Добропілля поблизу Нового Донбасу, Вільного та Торецького.
- Росіяни продовжили наступ на Покровському напрямку, але не просунулися вперед. Російські війська атакували під самим Покровськом, біля Гришиного, Родинського, Мирнограда, Котлиного, Молодецького, Удачного, Новопідгороднього та Сергіївки 4 і 5 лютого.
- Також просувань на фронті окупанти не мали на Новопавлівському, Олександрівському, Гуляйпільському напрямках, а також на заході Запорізької області та в Херсонській області.
Що ще відомо про зміни на фронті?
Аналітики DeepState в оновленні карти на 6 лютого розповіли, що ворог окупував Дегтярне у Харківській області. Також ворог просунувся поблизу Грабовського, Мілаївки на Сумщині та Никифорівки на Донеччині.
В американському Інституті вивчення війни заявили, що російські війська посилюють свою кампанію в районі Костянтинівка – Дружківка, намагаючись застосувати тактику, яку успішно використовують в Покровську. Так, росіяни завдають ударів по транспортній інфраструктурі та намагаються знищити операторів безпілотників, щоб послабити оборону України.
Цікаво, що журналісти The New York Times писали, що Донецька область залишається політичним та військовим пріоритетом Путіна. Зокрема, захоплення всієї Донеччини допомогло б російському диктатору сформувати наратив про так звану "перемогу" його країни у війні.