Ситуація на фронті залишається складною і суттєво ускладнилася протягом останніх днів січня, коли російські війська, користуючись погодними умовами, посилили атаки на більшості ділянок. Особливо важким тиждень був на Харківському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському і Гуляйпільському напрямках. Проте активність росіян зберігається по всьому фронту.

Найважча ситуація – у Донецькій та Запорізькій областях, на які припадає найбільше російських атак.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 26 січня по 1 лютого 2026 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Цікаво За чотири роки – безліч спроб: командир 429 бригади пояснив, як ворог проникає в населені пункти

Динаміка бойових дій на фронті

Наприкінці січня ворожа активність на фронті знову зросла. Протягом минулого тижня відбулося 1 325 бойових зіткнень, що на майже 300 більше ніж у попередні тижні. Особливо важкими були 29 і 31 січня. Тоді росіяни здійснили 279 і 338 атак відповідно.

За напрямками ситуація наступна:

Покровський – 341 атака;

Гуляйпільський – 188 атак;

Костянтинівський – 118 атак;

Харківський – 97 атак;

Лиманський – 68 атак;

Олександрівський – 58 атак;

Слов'янський – 52 атаки;

Куп'янський – 46 атак;

Сумський – 27 атак;

Оріхівський – 15 атак;

Краматорський – 8 атак;

Придніпровський – 4 атаки.

Попри всі атаки, лінія зіткнення не зазнала змін на Куп'янському, Лиманському, Покровському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших напрямках говоримо далі.

Просування і нові прориви на Сумщині

Минулий тиждень був складним для Сумщини. Росіяни продовжують здійснювати нові спроби проривів у прикордонні, особливо в районі Краснопілля, де раніше окупанти захопили село Грабовське. Російські війська минулого тижня просунулися поблизу села, а також спробувати прорватися південніше Грабовського та північніше в районі Покровки. Обидві ділянки зараз у сірій зоні.

Зважаючи на раніші спроби прорвати кордон, зокрема неподалік Глухова, росіяни намагаються розосередити українські війська активізацією на різних ділянках державного кордону.





Ситуація в прикордонних районах Сумщини / Карта DeepStateMAP

Наступ на Вовчанськ і нові спроби прориву кордону на Харківщині

На півночі Харківської області також ситуація ускладнюється. Окрім боїв у районі Липців та Вовчанська, ворог продовжує спроби прорвати кордон у районі сіл Дігтярне, Піщане і Кругле. Там минулого тижня розширилася сіра зона, однак росіянам закріпитися не вдалося і бійці Сил оборони, зокрема прикордонники, зачищають цю ділянку.

Також минулого тижня російські війська просунулися на східних околицях Вовчанська і поблизу села Тихе.





Ситуація на півночі Харківщини / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Слов'янськ і Краматорськ

На Донеччині тривають запеклі бої, зокрема в напрямках Слов'янська і Краматорська. Минулого тижня російські війська окупували Дронівку і просунулися біля села, а також поблизу Різниківки, Пазено і Васюківки.

Також, ймовірно, росіяни окупували Оріхово-Василівку, прорвалися й закріпилися у Міньківці й спробували прорватися у Привілля по трасі до Слов'янська. Для останнього ситуація стає все більш загрозливою.





Ситуація на Слов'янському і Краматорському напрямках / Карта DeepStateMAP

Просування росіян біля Костянтинівки

На Костянтинівському напрямку розширилася сіра зона поблизу самої Костянтинівки. Також російські війська окупували село Клебан-Бик, що північніше Торецька. Так званий мішок, який був в районі села Клебан-Бик та північних околиць Торецька суттєво звузився.





Ситуація в районі Костянтинівки / Карта DeepStateMAP

Водночас на сусідньому Покровському напрямку вперше за кілька місяців не зафіксовано жодних змін лінії фронту.

Просування ворога на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя

Чи не найскладнішою ситуація минулого тижня була на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках – на межі Дніпропетровської та Запорізької областей росіяни вирішили користуватися погодними умовами, адже наприкінці січня у південно-східних регіонах України були тумани. Загарбники намагалися прорватися до селища Тернувате Запорізької області, яке є фактично стратегічною висотою на цій ділянці. Росіяни заявили про захоплення селища, хоча Сили оборони відбили штурм.

Ймовірно, росіяни захопили село Затишок Дніпропетровської області, просунулися в бік Єгорівки, підійшли під села Добропілля, Прилуки, Варварівка і Зелене Запорізької області, що північніше Гуляйполя. В останньому просувань немає, однак були спроби ворога прорватися у Залізничне, яке частково у сірій зоні.





Ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках / Карта DeepStateMAP

Росіяни націлилися на Оріхів і просуваються до Запоріжжя

Зараз у фокусі уваги – Запоріжжя, адже після прифронтового Херсона це найближчий до лінії зіткнення обласний центр. І фронт наближається до міста.

Минулого тижня росіяни змогли прорватися у село Мала Токмачка поблизу Оріхова. Місто зараз є фактично останнім форпостом української оборони на півдні Запорізької області після того, як росіяни прорвалися у Гуляйполе.





Ситуація в районі Оріхова / Карта DeepStateMAP

Ворог, вочевидь, має намір штурмувати Оріхів, щоправда, зараз це виглядає не дуже ймовірним, оскільки зазвичай росіяни роблять ставку на створення клешнів довкола міст і взяття під вогневий контроль логістичних шляхів, а прорив у Малу Токмачку ще не дає цього зробити.

Щодо Запоріжжя, то російські війська просунулися в бік села Приморське. Водночас росіяни посилюють терор дронами, атакуючи села, південніше Запоріжжя і саме місто.





Ситуація в напрямку Запоріжжя / Карта DeepStateMAP

Попри оголошення так званого енергетичного перемир'я, російські війська не припинили терору України – дрони атакували залізничну інфраструктуру та інші цивільні об'єкти. 1 лютого російський дрон атакував автобус з гірниками на Дніпропетровщині, унаслідок чого загинули 12 людей. Станом на 2 лютого відомі про нові випадки атаки енергооб'єктів, тобто "перемир'я" скінчилося.

Єдиною гарантією нашого миру та безпеки є лише наша армія і ми самі. Тому кожен із нас має робити все для того, аби підтримувати військо. Найпростіший спосіб – донат на збір. Зараз сайт 24 Каналу збирає на бус VW T5 для 160 окремої механізованої бригади. Переходьте за посиланням і долучайтеся.

Більше зборів на потреби Сил оборони ви можете знайти на нашому сайті Благодійного Фонду 24. Там же є і звіти за вже закриті збори.