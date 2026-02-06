Про це в ефірі Армія TV розповів Ростислав Ящишин, начальник відділення 63-ї окремої механізованої бригади.

Яка нині ситуація на Лиманському напрямку?

Станом на 6 лютого, бійці 63-ї окремої механізованої бригади фіксують різке зростання кількості ворожих штурмових груп, які безперервно намагаються просуватись в бік Лимана.

За словами представника бригади, окупанти діють хвилями, використовуючи велику кількість "одноразової піхоти", а їхні штурми активно прикривають безпілотники. Це пояснює рекордні показники української бригади за кількістю знищених дронів. На рахунку служби РЕБ за січень більш ніж півтори тисячі FPV і "Молній".

Водночас втрати російської піхоти залишаються стабільно високими – щомісяця Сили оборони ліквідовують по кілька сотень окупантів.

Якщо восени, наприклад, була за місяць тисяча дронів, і це були звичайні показники, то зараз вже 1600. А особовий склад, він, в принципі, більш-менш стабільний, 500 – 600 росіян щомісяця знищуємо,

– розповів начальник відділення 63 ОМБр.

Та попри це, російські штурмовики продовжують сунутись вперед та закріплюватись в укриттях. За словами Ящишина, один з таких випадків для російських солдатів завершився полоном. Українські офіцери самостійно провели зачистку сховища, а на ділі звичайного сараю, де переховувалось троє окупантів. Вже в полоні вони розповіли, що належного забезпечення, підтримки чи допомоги від командування вони не отримують, а харчуються "хто льодом, хто ще чимось".

Які плани мають росіяни навесні?

Підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТрО Тарас Березовець зауважив 24 Каналу, що осінь і весна для окупантів – це традиційно найгірші періоди, коли вони не здатні проводити великих наступів.

За його словами, з настанням тепла у росіян почнуться проблеми з логістикою – їхня військова техніка буде в'язнути у болоті.

Крім того, Березовець додав, що Сили оборони почали ламати плани противника ще з січня, коли Міноборони спільно зі SpaceX заблокували доступ до супутникового зв'язку Starlink.