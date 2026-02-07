Факти вказують на внутрішні суперечки у колах російських військових еліт. Це питання вивчили аналітики Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Хто може стояти за нападом на Алексєєва?

Аналітики підкреслюють, що використання вогнепальної зброї замість вибухових пристроїв робить малоймовірною причетність українських спецслужб до цього інциденту.

За оцінкою експертів, спосіб нападу не відповідає усталеним сигнатурам операцій, які в попередні роки в російському інформаційному полі пов’язували з діяльністю українських спецслужб.

За 2024 – 2025 роки всі відомі успішні ліквідації російських генералів і високопосадовців силового блоку в московському регіоні мали спільну характерну ознаку – застосування вибухових пристроїв,

– наголошують аналітики.

В InformNapalm вважають більш імовірними інші сценарії. Серед можливих версій вони називають:

внутрішні силові конфлікти;

міжвідомчі або кланові протистояння всередині російських структур;

операції, проведені третьою стороною.

У спільноті також нагадали, що Алексєєв перебував під санкціями США та Європейського Союзу через причетність до воєнних злочинів, що значно розширює коло потенційних мотивів і зацікавлених осіб.

"Таким чином, спосіб реалізації замаху є нетиповим, що не дозволяє автоматично вписувати цей інцидент у звичний для російської пропаганди наратив про "український слід" і, навпаки, вказує на ймовірні внутрішні процеси в самій системі російської влади", – зазначили в InformNapalm.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко озвучив 24 Каналу думку, що замах на Алексєєва може мати два мотиви. Перший мотив – це усунути того, хто непотрібний Кремлю. Другий – це нагода звинуватити Україну.

Алексєєв був куратором приватної військової кампанії "Вагнера", ще до керівництва Євгена Пригожина. Ймовірно, він підтримував погляди свого наступника, зокрема, щодо необхідності відставки російського військового командування.

