Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко озвучив 24 Каналу думку, що замах на Алексєєва може мати два мотиви. Зокрема, позбутися від усього, що пов'язано з вагнерівцями, та звинуватити в цьому Україну.
До теми Зухвалий замах у центрі Москви: хто і навіщо усуває генералів Путіна
Навіщо Кремлю замах на Алексєєва?
Олександр Мусієнко зазначив, що Алексєєв перебуває на посаді з 2011 року. За цей час можна було нажити багато ворогів. Насамперед у Росії, виходячи з конкуренції, яка існує у російських спецслужбах.
Він брав участь у різних операціях. Зокрема, Сирія, Африка. Алексєєва підозрювали у тому, що він був одним з організаторів втручання Росії у президентські вибори США 2016 року, коли вперше переміг Дональд Трамп.
Також Алексєєв займався кураторством приватної військової кампанії "Вагнера", ще до керівництва Євгена Пригожина. Була попередня інформація, що генерал-лейтенант міноборони Росії підтримував погляди Пригожина, що потрібно було відправляти Сергія Шойгу та Валерія Герасимова у відставки.
Росія поставила для себе завдання, що будь-який спадок вагнерівців повинен зникнути. Усе, що пов'язано з Пригожиним, має піти у тінь. Це перша причина і мотив Кремля. Вони просто скористалися моментом. Лавров одразу почав шукати український слід та звинувачувати Україну у зриві переговорів,
– сказав військовий.
Тобто перший мотив – це усунути того, хто непотрібний Кремлю. Другий – це нагода звинуватити Україну. Напередодні, 5 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що погоджено нові операції СБУ на території Росії.
Згодом відбувся замах на Алексєєва. Російські воєнкори та особи, наближені до Володимира Путіна, починають розповідати, що нібито Україні це вигідно, щоб вийти з переговорів. Це спроба Москви дискредитувати нашу державу.
Замах на російського генерала: що відомо?
У Москві 6 лютого стріляли у генерала російської армії Володимира Алексєєва. У нього кілька разів вистрілили у біля виходу з його будинку. Через замах він отримав численні поранення та був негайно госпіталізований. Повідомляється, що наразі він перебуває у важкому стані.
У Кремлі відреагували на замах на генерала Алєксєєва. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російському диктатору доповідають всю інформацію щодо перебігу розслідування. Він додав, що "спецслужби роблять свою справу". Він підтвердив тяжкий стан пораненого.
Відомо, що Алексєєв обіймає посаду першого представника заступника начальника ГРУ Генштабу ЗС РФ. Він народився в Україні, у Вінницькій області. Проте працював над розвідкою об'єктів для ударів в Україні, зокрема, цивільних і енергетичних об'єктів. Також у його роботу входила легалізація російської присутності в Україні, зокрема, організація псевдореферендумів.