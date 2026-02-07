Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко озвучив 24 Каналу думку, що замах на Алексєєва може мати два мотиви. Зокрема, позбутися від усього, що пов'язано з вагнерівцями, та звинуватити в цьому Україну.

До теми Зухвалий замах у центрі Москви: хто і навіщо усуває генералів Путіна

Навіщо Кремлю замах на Алексєєва?

Олександр Мусієнко зазначив, що Алексєєв перебуває на посаді з 2011 року. За цей час можна було нажити багато ворогів. Насамперед у Росії, виходячи з конкуренції, яка існує у російських спецслужбах.

Він брав участь у різних операціях. Зокрема, Сирія, Африка. Алексєєва підозрювали у тому, що він був одним з організаторів втручання Росії у президентські вибори США 2016 року, коли вперше переміг Дональд Трамп.

Також Алексєєв займався кураторством приватної військової кампанії "Вагнера", ще до керівництва Євгена Пригожина. Була попередня інформація, що генерал-лейтенант міноборони Росії підтримував погляди Пригожина, що потрібно було відправляти Сергія Шойгу та Валерія Герасимова у відставки.

Росія поставила для себе завдання, що будь-який спадок вагнерівців повинен зникнути. Усе, що пов'язано з Пригожиним, має піти у тінь. Це перша причина і мотив Кремля. Вони просто скористалися моментом. Лавров одразу почав шукати український слід та звинувачувати Україну у зриві переговорів,

– сказав військовий.

Тобто перший мотив – це усунути того, хто непотрібний Кремлю. Другий – це нагода звинуватити Україну. Напередодні, 5 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що погоджено нові операції СБУ на території Росії.

Згодом відбувся замах на Алексєєва. Російські воєнкори та особи, наближені до Володимира Путіна, починають розповідати, що нібито Україні це вигідно, щоб вийти з переговорів. Це спроба Москви дискредитувати нашу державу.

Замах на російського генерала: що відомо?