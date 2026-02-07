Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко озвучил 24 Каналу мнение, что покушение на Алексеева может иметь два мотива. В частности, избавиться от всего, что связано с вагнеровцами, и обвинить в этом Украину.
К теме Дерзкое покушение в центре Москвы: кто и зачем устраняет генералов Путина
Зачем Кремлю покушение на Алексеева?
Александр Мусиенко отметил, что Алексеев находится в должности с 2011 года. За это время можно было нажить много врагов. Прежде всего в России, исходя из конкуренции, которая существует в российских спецслужбах.
Он участвовал в различных операциях. В частности, Сирия, Африка. Алексеева подозревали в том, что он был одним из организаторов вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, когда впервые победил Дональд Трамп.
Также Алексеев занимался кураторством частной военной кампании "Вагнера", еще до руководства Евгения Пригожина. Была предварительная информация, что генерал-лейтенант минобороны России поддерживал взгляды Пригожина, что нужно было отправлять Сергея Шойгу и Валерия Герасимова в отставки.
Россия поставила для себя задачу, что любое наследие вагнеровцев должно исчезнуть. Все, что связано с Пригожиным, должно уйти в тень. Это первая причина и мотив Кремля. Они просто воспользовались моментом. Лавров сразу начал искать украинский след и обвинять Украину в срыве переговоров,
– сказал военный.
То есть первый мотив – это устранить того, кто ненужен Кремлю. Второй – это возможность обвинить Украину. Накануне, 5 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласованы новые операции СБУ на территории России.
Впоследствии произошло покушение на Алексеева. Российские военные и лица, приближенные к Владимиру Путину, начинают рассказывать, что якобы Украине это выгодно, чтобы выйти из переговоров. Это попытка Москвы дискредитировать наше государство.
Покушение на российского генерала: что известно?
В Москве 6 февраля стреляли в генерала российской армии Владимира Алексеева. В него несколько раз выстрелили возле выхода из его дома. Из-за покушения он получил многочисленные ранения и был немедленно госпитализирован. Сообщается, что сейчас он находится в тяжелом состоянии.
В Кремле отреагировали на покушение на генерала Алексеева. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что российскому диктатору докладывают всю информацию о ходе расследования. Он добавил, что "спецслужбы делают свое дело". Он подтвердил тяжелое состояние раненого.
Известно, что Алексеев занимает должность первого представителя заместителя начальника ГРУ Генштаба ВС РФ. Он родился в Украине, в Винницкой области. Однако работал над разведкой объектов для ударов в Украине, в частности, гражданских и энергетических объектов. Также в его работу входила легализация российского присутствия в Украине, в частности, организация псевдореферендумов.