Факты указывают на внутренние споры в кругах российских военных элит. Этот вопрос изучили аналитики Международного разведывательного сообщества InformNapalm.
Кто может стоять за нападением на Алексеева?
Аналитики подчеркивают, что использование огнестрельного оружия вместо взрывных устройств делает маловероятной причастность украинских спецслужб к этому инциденту.
По оценке экспертов, способ нападения не соответствует устоявшимся сигнатурам операций, которые в предыдущие годы в российском информационном поле связывали с деятельностью украинских спецслужб.
За 2024 – 2025 годы все известные успешные ликвидации российских генералов и высокопоставленных чиновников силового блока в московском регионе имели общий характерный признак – применение взрывных устройств,
– отмечают аналитики.
В InformNapalm считают более вероятными другие сценарии. Среди возможных версий они называют:
- внутренние силовые конфликты;
- межведомственные или клановые противостояния внутри российских структур;
- операции, проведенные третьей стороной.
В сообществе также напомнили, что Алексеев находился под санкциями США и Европейского Союза из-за причастности к военным преступлениям, что значительно расширяет круг потенциальных мотивов и заинтересованных лиц.
"Таким образом, способ реализации покушения является нетипичным, что не позволяет автоматически вписывать этот инцидент в привычный для российской пропаганды нарратив об "украинском следе" и, наоборот, указывает на вероятные внутренние процессы в самой системе российской власти", – отметили в InformNapalm.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко озвучил 24 Каналу мнение, что покушение на Алексеева может иметь два мотива. Первый мотив – это устранить того, кто ненужен Кремлю. Второй – это возможность обвинить Украину.
Алексеев был куратором частной военной кампании "Вагнера", еще до руководства Евгения Пригожина. Вероятно, он поддерживал взгляды своего преемника, в частности, о необходимости отставки российского военного командования.
Что известно о покушении на генерала Алексеева?
в пятницу, 6 февраля, на Волоколамском шоссе в Москве, возле жилого дома, где живет Алексеев, на него напали с пистолетом. Впоследствии следователи уточнили, что в него стреляли из пистолета прямо в жилом доме.
Нападавший, вероятно, ждал генерала и совершил несколько выстрелов на выходе из дома. Алексеев выжил, ему оказывается медицинская помощь.
Российская полиция уже открыла уголовное производство по статьям о покушении на убийство и незаконный оборот оружия. Нападавшего еще ищут.