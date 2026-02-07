Про таке пишуть пропагандистські медіа. У Росії розглядають різні версії причин інциденту.
Що відомо про затонулого російського посадовця?
За попередніми даними, чоловік помер у ванні власної квартири. Правоохоронці та експерти спочатку припускали, чи йдеться про нещасний випадок, чи про можливе самогубство. Водночас джерела російських медіа у силових структурах зазначали, що ознак насильницької смерті не виявлено, а інцидент, імовірно, не має кримінального підґрунтя.
Офіційний висновок щодо причин смерті на певний час залишався невизначеним. Про подію повідомили російські державні та наближені до влади медіа.
Пізніше джерело в медичних службах, на яке посилається ТАСС, уточнило, що причиною смерті стала гостра серцева недостатність.
Зауважимо! Сергій Тропін обіймав посаду заступника міністра юстиції Росії з лютого 1996 до березня 1997 року, в період президентства Бориса Єльцина. У травні 1996 року йому присвоїли звання державного радника юстиції першого класу.
Хто ще з російських топових посадовців загинув за загадкових обставин?
У різні роки в Росії зафіксували низку резонансних смертей високопосадовців і керівників великих компаній. Зокрема у вересні 2025 року в Підмосков'ї знайшли мертвим Олександра Тюніна – гендиректора компанії "Хімпромінжиніринг", що входить до структури "Росатому".
Тіло 50-річного чоловіка виявили біля його автомобіля поблизу Кокошкіно, поруч лежала мисливська рушниця. Російські медіа повідомляли про ймовірне самогубство й передсмертну записку, у якій згадувалася тривала депресія.
Також повідомлялося про раптову смерть 59-річного Дмитра Осипова – голови ради директорів "Уралкалію". Компанія підтвердила факт смерті, але подробиць не оприлюднила.
А в березні 2024 року в Москві у власному кабінеті помер віцепрезидент "Лукойлу". За неофіційною інформацією, йшлося про самогубство.
Ще раніше, у 2023 році, у власному будинку знайшли мертвим колишнього командувача 6-ї армії ВПС і ППО Росії Володимира Свиридова разом із дружиною.