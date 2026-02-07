Про таке пишуть пропагандистські медіа. У Росії розглядають різні версії причин інциденту.

Що відомо про затонулого російського посадовця?

За попередніми даними, чоловік помер у ванні власної квартири. Правоохоронці та експерти спочатку припускали, чи йдеться про нещасний випадок, чи про можливе самогубство. Водночас джерела російських медіа у силових структурах зазначали, що ознак насильницької смерті не виявлено, а інцидент, імовірно, не має кримінального підґрунтя.

Офіційний висновок щодо причин смерті на певний час залишався невизначеним. Про подію повідомили російські державні та наближені до влади медіа.

Пізніше джерело в медичних службах, на яке посилається ТАСС, уточнило, що причиною смерті стала гостра серцева недостатність.

Зауважимо! Сергій Тропін обіймав посаду заступника міністра юстиції Росії з лютого 1996 до березня 1997 року, в період президентства Бориса Єльцина. У травні 1996 року йому присвоїли звання державного радника юстиції першого класу.

Хто ще з російських топових посадовців загинув за загадкових обставин?