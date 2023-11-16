Йдеться про 68-річного Владіміра Свірідова. Його знайшли мертвим у власному будинку.

Дивіться також Сценарій не реалізувався: чому Путін досі не заявив про свою участь у виборах

Померли тиждень тому

Тіло Свиридова виявили 15 листопада в селищі Аджієвському Ставропільського краю. Поряд з ним знайшли й тіло його 72-річної дружини Тетяни.

Як пишуть російські джерела, військовий та його жінка померли ще тиждень тому.

За даними ЗМІ, ознак насильницької смерті на тілах немає. Крім того, у будинку подружжя провели виміри та не виявили перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин. А, отже, точної причини смерті наразі встановити не вдалося.

Довідка: Генерал-лейтенант авіації Владімір Свірідов командував 6 армією ВПС та ППО РФ з 2005 по 2009 роки.

Дивно помирають не лише генерали, але й топ-менеджери

Так, 24 жовтня у Росії у віці 66 років помер Владімір Некрасов – голова ради директорів "Лукойлу". За офіційними даними, причина смерті – гостра серцева недостатність.

Кажуть, що посадовець помер у себе вдома у Срібному Бору. У нафтогазовій галузі він працював понад 50 років й отримав за це нагороди від кремлівського режиму. Слід зазначити, що у Росії відбувається справжній "мор" серед бізнесменів та топ-посадовців. За останній рік померли приблизно 40 з них. Тим часом Некрасов – третій топменеджер "Лукойлу", який помер за 1,5 року.

Два генерали за один день

16 серпня за загадкових обставин до "Кобзона" вирушили одразу двоє генералів. Так, стало відомо, що у Рязанській області помер колишній керівник Служби охорони на Кавказі генерал-лейтенант Геннадій Лопирьов, який відбував тюремне покарання за хабарництво.

Водночас у Москві помер 57-річний генерал-полковник Геннадій Жидко, який у травні-липні минулого року командував окупаційною армією у війні проти України.