За попередніми даними, Некрасов помер у себе вдома – у Срібному Бору. Про смерть голови ради директорів "Лукойлу" повідомили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Повідомляють, що у нафтогазовій галузі він працював понад 50 років й отримав за це відзнаки від країни-терористки. Він у різні часи обіймав такі посади: першого віце-президента компанії, радника президента компанії, голови ради директорів.

Ходять чутки про зупинку серця у Путіна

Напередодні, 23 жовтня, у мережі російські так звані "джерела" повідомляли, що зупинку серця пережив Владімір Путін. Телеграм-канали фантазували про "лежачого на підлозі політика і перевернутий стіл". Водночас лікарі начебто проявиили дива героїзму й повернули Путіна "з того світу". У Кремлі інформацію не коментували. Однак, вочевидь, це – вкид, який з якоюсь метою поширили у мережі.

Раніше чутки про можливу хворобу Путіна підігріли календарем на 2024 рік. Туди зібрали усі старі фотографії диктатора. Водночас жодної нової світлини – не було. До слова, у ГУР МО заявляли, що Путін давно хворіє на рак.