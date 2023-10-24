За попередніми даними, Некрасов помер у себе вдома – у Срібному Бору. Про смерть голови ради директорів "Лукойлу" повідомили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Повідомляють, що у нафтогазовій галузі він працював понад 50 років й отримав за це відзнаки від країни-терористки. Він у різні часи обіймав такі посади: першого віце-президента компанії, радника президента компанії, голови ради директорів.