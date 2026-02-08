Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что в России после покушения на Владимира Алексеева начали говорить, что это подрывает переговорный процесс, продолжающийся между Украиной, США и Россией. Однако при этом российский генерал-лейтенант, вероятно, причастен, в частности, к организации атак по территории Украины.

С кем контактировал Алексеев?

Огрызко отметил, что по одной из версии, покушение на Алексеева могли организовать украинские спецслужбы. По другой – это внутренние разборки в Кремле по устранению людей, которые много знают.

"Алексеев в свое время имел тесный контакт с Евгением Пригожиным. На видео во время мятежа, организованного Пригожиным, именно Алексеев мило с ним общался. Они знакомы с давних времен – один бандит застал другого", – объяснил экс-министр иностранных дел.

К слову. Владимир Алексеев во время мятежа Пригожина в 2023 году публично обращался к "вагнеровцам", чтобы они прекратили свои действия. Кроме того, он лично вел переговоры с Пригожиным.

В то же время была информация, по словам Владимира Огрызко, что Алексеев якобы говорил Пригожину, что тот не прав, совершив переворот, и надо было поступить по-другому.

"Поэтому это, вероятно, разборки и устранение тех людей, которые многое знают и которые могут быть неудобными для нынешней власти. Хотя также эта версия является сомнительной. Если бы Алексеева хотели убрать, то для чего было нужно инсценировать убийство? Есть другие способы, о которых никто никогда не узнает", – заметил он.

Обратите внимание! По данным Международного разведывательного сообщества InformNapalm, то, что во время нападения на Владимира Алексеева было использовано огнестрельное оружие вместо взрывных устройств может свидетельствовать о маловероятности причастности к нему украинских спецслужб. В то же время возможны другие версии: внутренние силовые конфликты, споры внутри российских структур, причастность третьей стороны.

Поэтому, по мнению экс-главы МИД, на этом этапе нужно подождать, и через несколько дней ситуация прояснится. Однако, он считает, что российские военные преступники должны быть наказаны.

Что известно о покушении, совершенном на российского генерала Алексеева?