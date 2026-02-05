Відео з військовим у інстаграмі поширила представниця Коордштабу з питань поводження з військовополоненими Тара Курушкіна.
Військовополонений продекламував вірш
Олексій Шевченко служив у 501 батальйоні у складі 36 окремої бригади морської піхоти. Він брав участь в обороні Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
У квітні 2022 року військовий потрапив у полон під час виходу із Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча. Відтоді він перебував у російській неволі.
Одразу по прибуттю в Україну Олексій Шевченко продекламував вірш про українську ідентичність та прагнення свободи. Зокрема, пролунал слова "Я українець, і я пишаюсь цим".
Що відомо про обмін полоненими?
За домовленість в Абу-Дабі 5 лютого Україна та Росія провели обмін полоненими. Повернулись загалом 150 військовослужбовців і 7 цивільних.
Серед звільнених є й захисники ТрО, ВМС ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, а також незаконно засуджені окупантами українці.
Зокрема, повернувся Назар Далецький. Його з 2022 року вважали загиблим.