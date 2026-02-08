Дома его ждали жена и пятеро детей. Историю первого плена рассказала жена бойца Наталья в интервью сайту Мариуполя 0629.

Что известно о возвращении бойца?

По словам жены, Виктор Дмитренко в 2014 году вывез семью в Николаев, а сам присоединился к батальону "Донбасс". Он участвовал в боях под Курахово, в освобождении Лисичанска и попал в окружение под Иловайском.

Как рассказала Наталья, колонна техники, в которой был Виктор, попала в засаду. После боя россияне предложили украинским бойцам сдаться. Взамен оккупанты пообещали как можно быстрее передать раненых украинской стороне. Однако обещание российские военные не выполнили.

Жена Виктора узнала 29 августа 2014, что ее он попал во вражеский плен. По словам Натальи, его удерживали в Донецком СИЗО, впоследствии перевезли в Иловайск на принудительные работы.

Тогда защитник пробыл в плену 4 месяца и 26 дней, а вернулся домой накануне Нового года.

По возвращении Виктор подписал контракт с ВСУ, но в 2020 году уволился со службы по просьбе жены. Далее работал в охранной компании в Киеве.

Мне было тяжело. Муж на службе, я сама с пятью детьми. Я говорила, что понимаю, что страна до сих пор в опасности, но мне нужна помощь с пятью детьми дома. Просила Виктора уволиться. И, в конце концов, он не выдержал моих слез и уволился в 2020-м,

– рассказала жена военного.

На первый день полномасштабного вторжения России в Украину Виктор был в Мариуполе и развернул волонтерскую деятельность в городе.

В марте 2022 года жена с детьми уехала из города, а 14 апреля стало известно, что Виктор жив, но снова в плену. По словам Натальи, сначала защитника удерживали в Бердянске, впоследствии – в СИЗО в Камышине Волгоградской области России.

Уже в феврале 2026 года, через почти четыре года второго плена, Виктор Дмитренко вернулся в Украину во время обмена. Всего, по данным издания, тогда освободили 10 защитников с мариупольской пропиской.

Кто еще из воинов вернулся из российской неволи?