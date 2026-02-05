Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Кого удалось вернуть из плена?
В рамках обмена из плена вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных Сил, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.
Кроме солдат и сержантов удалось также освободить офицеров.
По словам Дмитрия Лубинца, среди освобожденных есть 7 гражданских и те, кого россияне незаконно осудили.
Еще одна важная особенность этого обмена в том, что в Украину возвращаются 18 защитников, которых россияне осудили на длительные сроки заключения,
– написал омбудсмен.
Лубинец добавил, что этот обмен стал результатом длительной, сложной и упорной работы переговорных групп между Украиной и Россией, которую осуществляют украинские государственные органы в составе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Украина и Россия провели обмен пленными: смотрите видео
Что известно об обмене 5 февраля?
Подавляющее большинство освобожденных из российского плена – это рядовой состав. Также домой вернулись 16 офицеров.
Самому старшему освобожденному воину – 63 года, самым молодым – 23 года. По словам Дмитрия Лубинца, речь идет о разных поколениях и разные судьбы, но единые ценности.
Освобожденные из плена имеют сложное психологическое состояние, но они все невероятно счастливы быть дома. У некоторых украинцев также фиксируется критически малый вес тела.