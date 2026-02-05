Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Читайте также Состоялся обмен пленными, 157 украинских воинов вернулись домой, – Зеленский

Кого удалось вернуть из плена?

В рамках обмена из плена вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных Сил, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

Кроме солдат и сержантов удалось также освободить офицеров.

По словам Дмитрия Лубинца, среди освобожденных есть 7 гражданских и те, кого россияне незаконно осудили.

Еще одна важная особенность этого обмена в том, что в Украину возвращаются 18 защитников, которых россияне осудили на длительные сроки заключения,

– написал омбудсмен.

Лубинец добавил, что этот обмен стал результатом длительной, сложной и упорной работы переговорных групп между Украиной и Россией, которую осуществляют украинские государственные органы в составе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Украина и Россия провели обмен пленными: смотрите видео

Что известно об обмене 5 февраля?