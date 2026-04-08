Що відомо про американський СПГ?

Про те, як під час війни на Близькому Сході США вдалося отримати додаткові можливості на власних ресурсах, йдеться у звіті EIA, адміністрації енергетичної інформації США.

Поки через війну в Ірані та блокування Ормузької протоки у світі була криза через зниження поставок скрапленого газу, США мали свою вигоду від ситуації. Держава продовжувала продавати газ за низькими або ж довоєнними цінами, що збільшило попит на експорт. Зокрема, зросли й прибутки країни.

Водночас у звіті Міненерго США зазначається, що експортні можливості Америки фактично перебувають на піковому рівні.

Зауважте! За березень 2026 року країна експортувала 17,9 мільярда кубічних футів газу на добу. Показник майже на рекордній позначці, якої країна досягла в березні 2025 року.

Зокрема відомо, що навіть попри обмежені потужності у світі країна дає всі можливості для збільшення експорту СПГ. Одна з основних причин цього – відчутна різниця між цінами на ресурс, які пропонують США на своїй платформі Henry Hub, та міжнародні ринки.

Також поки є можливість країна планує скористатися нею. Як мінімум, один з операторів експортного терміналу США планує відкласти техобслуговування чи планові ремонти. Оскільки нині ситуація сприятлива для нових контрактів та дозволів на експорт.

Ми очікуємо, що коефіцієнти використання терміналів у США у 2026 році будуть дещо вищими, ніж у 2025 році, та близькими до максимальної потужності, оскільки різниця між внутрішніми цінами Henry Hub і європейськими та азійськими імпортними цінами на спотові вантажі залишається значною,

– підтвердили у Міненерго.

Зокрема відомо, що держава введе додаткову експортну потужність у 0,9 мільярда кубічних футів на добу вже в другому кварталі. Можливим це буде завдяки тому, що в березні добудували ще одну лінію до заводу Corpus Christi. Водночас у США запустять експорт через першу лінію заводу Golden Pass.

Зверніть увагу! Міненерго США дозволило збільшити експорт газу для проєкту Plaquemines LNG на 13% або на 0,5 мільярда кубічних футів на добу.

Іншими словами США намагаються закріпити позиції на ринку, а період конфлікту на Близькому Сході став у нагоді. Завдяки нижчим цінам на національному майданчику США країна фактично виграла конкуренцію у міжнародних ринків, де ціни на ресурс були значно вищими.

Яка у США оцінюють експорт СПГ та які прогнози?

За EIA в січні 2026 року добовий експорт газу зі США мав складати 16,4 мільярда кубічних футів. Однак нині оцінку експорту підвищили до 17 мільярдів кубічних футів на добу.

Водночас змінили проноз і на 2027 рік. Так, орієнтовний показник експорту американського СПГ тепер становить 18,6 мільярда кубічних футів на добу. Для порівняння, 2025 році США експортували 15,1 мільярда кубічних футів СПГ на день.

Важливо! Експорт газу Америка почала у лютому 2016 року, фактично 10 років тому. Однак за цей час країна встигла досягти лідерських позицій. Зокрема у жовтні 2025 року за місяць держава експотувала понад 10 мільйонів тонн СПГ, що стало історичним рекордом країни.

Зокрема, за інформацією ExPro з посиланням на дані LSEG найбільшими імпортерами американського СПГ у період конфлікту на Близькому Сході стала Європа, яка за березень отримала 64% від усіх постачань або 10,3 мільярда кубічних метрів.

Що стосується Азії – туди поставки СПГ зі США різко зросли. Показник за березень у 2,7 мільярда кубічних метрів більш ніж удвічі перевищує статистику лютого.

