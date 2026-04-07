Скільки коштує бензин в Австралії?

Про те, як країні вдалося зменшити вартість палива, йдеться в матеріалі Bloomberg.

Дивіться також Нові цінові табло на заправках України: чи скоро чекати 100 гривень за літр дизелю

Ціна на бензин в Австралії впала до рекордних рівнів від початку війни в Ірані. За інформацією Австралійського інституту нафти, середня вартість бензину знизилась на понад 5%. Так, літр пального коштує 2,40 австралійського долара або 1,66 долара США.

Зауважте! На українські гроші це майже 72 гривні за літр.

Відомо, що таких результатів країна досягла після того, як почав діяти урядовий план із пом'якшення наслідків війни в Ірані.

Водночас ціна бензину залишається на третину вищою від показника з початку березня. Щодо дизельного палива – воно подорожчало на 1% до 3,13 австралійського долара. І показник виявився найвищим від 2006 року. Однак порівняно з нещодавнім збільшенням вартості, нині такі числа свідчать про уповільнення росту ціни й стабілізацію на ринку країни.

Через те що Австарія більше залежить від імпорту пального – на ринку почався ажіотаж та купівля ресурсів наперед. Так, на місцевих АЗС вичерпали запаси палива, а уряд запровадив низку заходів:

тимчасове зниження податків для менших витрат у водіїв;

вивільнення запасів із національних резервів;

спроби отримати гарантії постачань від азійських експортерів.

Однак минулими вихідними міністр енергетики країни Кріс Боуен зазначив, що всі поставки, яких чекали в Астралії, – нас місці. А з компаніями уклали угоди до травня. Водночас у людей, особливо сільської місцевості, є занепокоєння щодо можливого дефіциту. Так, люди купують більше пального й попит різко зростає.

Через це, до речі, в Австралії збільшилась кількість купівлі електромобілів. За березень показник став найвищим від часу всього спостереження за відповідним ринком.

Важливо! Федеральна палата автомобільної промисловості опублікувала статистику, за якою у березні 2026 року електромобіллі склали 15% від купівлі усіх нових авто. Водночас на рік раніше така частка була на рівні 7,5%.

Водночас цікаво, що компанія BYD Co., яка продає елктромобілі і ще в лютому займала 6 сходинку в рейтингу, у березні перейшла на 3 місце й поступається лише Toyota Motor Corp. та Kia Corp.

Все більше споживачів розглядають можливість придбання електромобілів через перебої з постачанням палива, спричинені конфліктом на Близькому Сході,

– пояснив Тоні Вебер, головний виконавчий директор торговельної палати.



Як змінювались ціни на пальне протягом 2020 – 2026 років у Австралії / Інфографіка Australian Institute of Petroleum

На скільки зросли ціни на дизель у світі та в Україні?

Після 28 лютого, коли почалась війна в Ірані, ціни на пальне почали стрімко підвищуватись. За дослідженням Global Petrol Prices, в Україні ціна на дизель зросла на 33,9%. Однак через світових показників це не найгірший результат.

Найбільше подорожчав дизель у Філіппінах, аж на 81,6%. П'ятірку із найбільшим здорожчанням вартості на ресурс закривають:

Нігерія – 78,3%;

Малайзія – 57,9%;

Австралія – 52,1%;

В'єтнам – 45,9%.

Україна ж опинилася на 13 місці з 23 позицій рейтингу.

Зверніть увагу! 7 квітня 2026 року літр дизеля в середньому коштує 90,51 гривні. Однак рівно місяць тому, 7 березня 2026 року, за літр дизпалива водії віддавали 70 – 75 гривень, залежно від АЗС та області.

Водночас є країни, де ситуація на Близькому Сході майже не вплинула на внутрішній ринок. Зокрема йдеться про Саудівську Аравію та Індію, де ціни залишились без змін. Мінімально вартість зросла у Росії – на 0,5%. Далі йдуть ОАЕ, де дизель здорожчав на 7,9%.

Скільки коштує пальне в інших країнах?