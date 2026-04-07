Сколько стоит бензин в Австралии?

О том, как стране удалось уменьшить стоимость топлива, говорится в материале Bloomberg.

Цена на бензин в Австралии упала до рекордных уровней с начала войны в Иране. По информации Австралийского института нефти, средняя стоимость бензина снизилась более чем на 5%. Так, литр топлива стоит 2,40 австралийского доллара или 1,66 доллара США.

Заметьте! На украинские деньги это почти 72 гривны за литр.

Известно, что таких результатов страна достигла после того, как начал действовать правительственный план по смягчению последствий войны в Иране.

В то же время цена бензина остается на треть выше показателя с начала марта. Относительно дизельного топлива – оно подорожало на 1% до 3,13 австралийского доллара. И показатель оказался самым высоким с 2006 года. Однако по сравнению с недавним увеличением стоимости, сейчас такие числа свидетельствуют о замедлении роста цены и стабилизации на рынке страны.

Из-за того что Австрия больше зависит от импорта топлива – на рынке начался ажиотаж и покупка ресурсов заранее. Так, на местных АЗС исчерпали запасы топлива, а правительство ввело ряд мер:

временное снижение налогов для меньших расходов у водителей;

высвобождение запасов из национальных резервов;

попытки получить гарантии поставок от азиатских экспортеров.

Однако в минувшие выходные министр энергетики страны Крис Боуэн отметил, что все поставки, которых ждали в Астралии, – нас месте. А с компаниями заключили соглашения до мая. В то же время у людей, особенно сельской местности, есть беспокойство относительно возможного дефицита. Так, люди покупают больше топлива и спрос резко возрастает.

Из-за этого, кстати, в Австралии увеличилось количество покупки электромобилей. За март показатель стал самым высоким со времени всего наблюдения за соответствующим рынком.

Важно! Федеральная палата автомобильной промышленности опубликовала статистику, по которой в марте 2026 года электромобили составили 15% от покупки всех новых авто. В то же время годом ранее такая доля была на уровне 7,5%.

В то же время интересно, что компания BYD Co., которая продает елктромобили и еще в феврале занимала 6 место в рейтинге, в марте перешла на 3 место и уступает лишь Toyota Motor Corp. и Kia Corp.

Все больше потребителей рассматривают возможность приобретения электромобилей из-за перебоев с поставками топлива, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке,

– объяснил Тони Вебер, главный исполнительный директор торговой палаты.



Как менялись цены на топливо в течение 2020 – 2026 годов в Австралии / Инфографика Australian Institute of Petroleum

На сколько выросли цены на дизель в мире и в Украине?

После 28 февраля, когда началась война в Иране, цены на топливо начали стремительно повышаться. По исследованию Global Petrol Prices, в Украине цена на дизель выросла на 33,9%. Однако из-за мировых показателей это не худший результат.

Больше всего подорожал дизель в Филиппинах, аж на 81,6%. Пятерку с наибольшим подорожанием стоимости на ресурс закрывают:

Нигерия – 78,3%;

Малайзия – 57,9%;

Австралия – 52,1%;

Вьетнам – 45,9%.

Украина же оказалась на 13 месте из 23 позиций рейтинга.

Обратите внимание! 7 апреля 2026 года литр дизеля в среднем стоит 90,51 гривны. Однако ровно месяц назад, 7 марта 2026 года, за литр дизтоплива водители отдавали 70 – 75 гривен, в зависимости от АЗС и области.

В то же время есть страны, где ситуация на Ближнем Востоке почти не повлияла на внутренний рынок. В частности речь идет о Саудовской Аравии и Индии, где цены остались без изменений. Минимально стоимость выросла в России – на 0,5%. Далее следуют ОАЭ, где дизель подорожал на 7,9%.

Сколько стоит топливо в других странах?