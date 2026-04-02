Як Австралія рятується від паливної кризи?

Про це у четвер, 2 квітня, заявив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе, пише Reuters.

Жоден уряд не може пообіцяти повністю усунути тиск, який створює ця криза. Але ми можемо пом’якшити найгірші її наслідки. Стати буфером, амортизатором у час глобальних потрясінь,

– заявив прем'єр.

Йдеться про державну програму обсягом до 1 мільярда австралійських доларів (близько 693 мільйонів доларів США). Вона передбачає безвідсоткові позики для бізнесу, а саме:

для критично важливих підприємств;

транспортних компаній;

та виробників добрив.

За даними видання, пільгові кредити надаватимуть компаніям, які відіграють головну роль у роботі критичних ланцюгів постачання. Ці кошти мають допомогти їм пережити різки фінансовий тиск через зростання цін на пальне.

Албанезе підкреслив, що новий пакет підтримки для бізнесу стане найамбітнішим проєктом у бюджеті держави на сьогодні.

На додачу уряд запровадив низку термінових заходів, щоб стримати зростання цін на пальне:

вивільнив запаси бензину та дизеля з внутрішніх резервів;

вдвічі знизив акциз на пальне;

тимчасово послабив стандарти якості пального.

Важливо! Також австралійські штати у четвер домовилися не підвищувати податок на товари та послуги для операцій із пальним. Це має додатково полегшити витрати для водіїв.

Чому Австралія запроваджує кризові заходи?

Річ у тім, що Австралія імпортує понад 80% пального. І перебої з його постачанням через війну в Ірані викликали занепокоєння серед жителів. Побоюючись дефіциту, водії вже розпочали панічні закупівлі в окремих регіонах. Хоча уряд і запевняє, що ринок забезпечений пальним достатньо.

Прем'єр-міністр навіть був змушений звернутися до встралійців із закликом не панікувати та не скуповувати пальне на тлі зростання цін, а в найближчі тижні користуватися громадським транспортом, пише NYT.

Насолоджуйтеся Великоднем. Якщо вирушаєте в дорогу, не беріть більше пального, ніж потрібно, заправляйтеся як зазвичай. Думайте про інших у вашій громаді, у сільській місцевості та в критично важливих галузях,

– закликав Албанезе.