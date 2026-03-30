Безплатний проїзд у потягах, трамваях та автобусах – це тимчасове рішення, до якого уряд Австралії прийшов через війну в Ірані та блокаду Ормузької протоки, адже дефіцит палива та зростання цін на нього відчувається все гостріше, пише Express.

Чому в Австралії громадський транспорт став безплатним?

Ормузька протока – це життєво важливий шлях, через який проходить 20% світового постачання нафти та природного газу. І її блокада означає стрімке зростання цін на пальне, тож для того, аби контролювати дефіцит, кілька регіонів Австралії вдалися до несподіваного кроку: зняли оплату за громадський транспорт.

З 31 березня у штаті Вікторія проїзд стане безплатним на місяць. Прем'єр-міністерка штату Джасінта Аллан заявляє, що безплатний проїзд має спонукати людей залишати автомобіль вдома та пересуватися автобусами, трамваями тощо – адже це значно дешевше. Тим часом Тасманія пішла навіть далі та скасувала плату за проїзд в автобусах та поромах аж до липня.

Ми знаємо, що зростання вартості пального впливає на сімейний бюджет, і тому ми знову вжили рішучих заходів для захисту тасманійців,

– повідомив прем'єр-міністр штату Джеремі Рокліфф.

Політики очікують, що ця практика не тільки заощадить чимало грошей для громадян та країни, але й зменшить затори та попит на паливо, пише BBC.

Втім, не усі штати запровадили цей захід – наприклад, у Новому Південному Уельсі заявили, що ситуація під контролем, і скасування плати за проїзд необов'язкове.

