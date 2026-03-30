Бесплатный проезд в поездах, трамваях и автобусах – это временное решение, к которому правительство Австралии пришло из-за войны в Иране и блокады Ормузского пролива, ведь дефицит топлива и рост цен на него ощущается все острее, пишет Express.

Почему в Австралии общественный транспорт стал бесплатным?

Ормузский пролив – это жизненно важный путь, через который проходит 20% мировых поставок нефти и природного газа. И его блокада означает стремительный рост цен на топливо, поэтому для того, чтобы контролировать дефицит, несколько регионов Австралии прибегли к неожиданному шагу: сняли оплату за общественный транспорт.

С 31 марта в штате Виктория проезд станет бесплатным на месяц. Премьер-министр штата Джасинта Аллан заявляет, что бесплатный проезд должен побудить людей оставлять автомобиль дома и передвигаться автобусами, трамваями и т.д. – ведь это значительно дешевле. Между тем Тасмания пошла даже дальше и отменила плату за проезд в автобусах и паромах до июля.

Мы знаем, что рост стоимости топлива влияет на семейный бюджет, и поэтому мы снова приняли решительные меры для защиты тасманийцев,

– сообщил премьер-министр штата Джереми Роклифф.

Политики ожидают, что эта практика не только сэкономит немало денег для граждан и страны, но и уменьшит пробки и спрос на топливо, пишет BBC.

Впрочем, не все штаты ввели эту меру – например, в Новом Южном Уэльсе заявили, что ситуация под контролем, и отмена платы за проезд необязательна.

Что еще следует почитать?