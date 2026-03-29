Издание In Poland рассказало о 3 самых интересных случаях, когда можно "попасть" на деньги буквально из-за мелочи.

Какие необычные штрафы существуют в Польше?

Курение на остановках

Курение на остановках общественного транспорта в Польше официально запрещено. Это правило действует независимо от того, есть ли рядом люди. Даже если остановка пустая, сам факт курения уже считается нарушением.

Такие ограничения объясняют заботой о пассажирах, в частности детей, пожилых людей и тех, кто не переносит табачный дым. Власти отмечают: остановки – это общественное пространство, где все имеют право на чистый воздух.

Переход дороги "на автомате"

Многие пешеходы привыкли переходить дорогу интуитивно – если нет машин, то можно и на красный. В Польше такой подход может обойтись недешево. Даже при отсутствии транспорта переход на запрещающий сигнал светофора считается нарушением. Штраф в таком случае может составлять до 300 злотых.

Ситуация становится еще серьезнее, если пешеход во время перехода пользуется телефоном – например, пишет сообщение или смотрит в экран. Это считается дополнительным фактором риска, и сумма штрафа может быть больше.



Повреждение деревьев и растений

В Польше к природе относятся очень внимательно. Любое повреждение зеленых насаждений – в парках, скверах или заповедных зонах – может привести к штрафу до 1000 злотых. Это касается не только умышленных действий, но и, например, неосторожного поведения.

