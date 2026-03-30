Як у Польщі знижують ціни на пальне?

Про те, яке рішення ухвалила держава, щоб стабілізувати ситуацію на паливному ринку, повідомляє RMF 24.

З понеділка, 30 березня, у Польщі почав діяти указ про зниження акцизу на пальне. Відомо, що нові ставки діятимуть до 15 квітня.

Відтепер за 1 тисячу літрів бензину акцизний збір становитиме 1 239 злотих. За 1 тисячу літрів дизелю – 880 злотих.

Важливо! Дії Польщі на паливному ринку пов'язані з війною в Ірані. Адже внаслідок подій на Близькому Сході світові ціни на нафтопродукти значно зросли в ціні.

З 29 березня, у країні також змінилися правила в законі про запаси нафти. Так, відтепер починає діяти механізм розрахунку максимальної ціни на пальне. Іншими словами – АЗС, чи інші суб'єкти, які продають пальне, не зможуть ставити на цінник більшу вартість палива, ніж передбачає держава.

Це обмеження діятиме зі зниженням ставок ПДВ, починаючи від 31 березня.

Водночас міністр енергетики Мілош Мотика зазначив, що інформацію про максимальні ціни мають повідомити всім у понедлок. Тобто змін на цінниках АЗС варто чекати не раніше вівторка. Адже мережам заправок потрібен час на розв'язання технічних питань, зокрема налаштування касових апаратів.

Яка ситуація на ринку пального в Норвегії?

У країні планують знизити податки на бензин і дизельне пальне. Дії називають тимчасовими. Про це заявив міністр фінансів Норвегії, повідомляє NRK.

Зверніть увагу! оновлені податки діятимуть до 1 вересня.

Йдеться про знижку на податок на бензин – 4,41 крони за літр і на дизель – 2,85 крони/літр.

Це дуже швидке впровадження, але ми були налаштовані реалізувати рішення якомога швидше,

– зазначив Єнс Столтенберг.

Він додав, що рішення ухвалювали після того, як 26 березня більшість парламенту Норвегії проголосувала за негайне зниження податків. Причиною, як і в Польщі, є намагання зменшити ціни на АЗС та стабілізувати ситуацію з пальним.

Що відомо про запаси пального в Норвегії?

Раніше стало відомо, що інститут оборонних досліджень створив звіт для Міністерства промисловості. У документі йдеться про те, що Норвегії варто створити запаси палива та продовольства на випадок війни.

Минуло чотири роки з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Здається майже незрозумілим, що за цей час ми не змогли просунутися далі,

– зазначив Пер-Віллі Амундсен, голова Контрольно-конституційного комітету у парламенті Норвегії.

Зокрема у документі йдеться про те, що у Норвегії нестача авіаційного палива та дизпалива на складах. А такі запаси могли б знадобитися навіть союзникам, які діяли б із території країни.

Зауважте! Норвегія залежить від імпортного дизельного палива, суднового газойлю та авіаційного пального. У країні працює лише один нафтопереробний завод – Монгстад.

Так, у звіті зокрема надають поради, як змінити ситуацію в Норвегії:

збільшення національного виробництва;

більш гнучке виробництво;

зміцнення потужностей на випадок аварійного електропостачання;

встановлення більш чітких пріоритетів між потребами цивільних та військових.

Адже, як зазначають автори, досвід України вже показав, наскільки енергетика є ключовою сферою для атак ворога. Саме тому, навіть про всяк випадок, ця сфера має бути підготованою та захищеною.

