Як країна ЄС розв'язує ситуацію з цінами на пальне?

Про те, які податки знизить країна і як це вплине на економіку, повідомляє RMF24.

На засіданні уряду Польщі ухвалили рішення щодо зниження оподаткування на пальне. Йдеться про:

ПДВ (податок на додану вартість);

акцизний податок.

Причиною таких дій є стрімке підвищення світових цін на ресурс через загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном.

Відповідно до рішення, ставка ПДВ на паливо відтепер буде 8%. Раніше була на рівні 23%. Акцизний податок на пальне теж знизять до мінімуму, який встановлює ЄС.

Зауважте! Як результат для поляків прогнозують послаблення наслідків від паливної кризи.

Водночас у країні щодень будуть встановлювати максимальну роздрібну ціну на пальне. Так вдасться уникнути маніпуляцій серед компаній та запобігти недобросовісній торгівлі.

Проголосувати за рішення та остаточно ухвалити його парламент має у п'ятницю, 27 березня.

Яка ситуація на паливному ринку Польщі?

Станом на сьогодні, 26 березня, одна з найбільших польських мереж АЗС Orlen знижує оптові ціни на пальне. На їхньому сайті зокрема можна простежити динаміку цін.

Так, нині за кубометр бензину Eurosuper 95 просять 5 626 злотих. Але минулої п'ятниці, 20 березня, кубометр на оптовому ринку коштував 5 739 злотих.

Водночас аналітик Якуб Богуцький зазначив, що на роздрібному ринку варто чекати підвищення вартості ресурсів, пише Польське Радіо.

На жаль дорожчатиме усе пальне, крім газу. У найближчі кілька днів можемо побачити 6,50 злотих на цінниках бензину. І для дизеля десь приблизно 6,70 чи 6,72 за літр. Це показник є середнім по країні,

– додав Богуцький.

На українські гроші середня вартість бензину 6,50 злотих – це 77,07 гривні. Водночас для порівняння 26 березня середня ціна бензину А-95 в Україні коштує 71,85 гривні.

