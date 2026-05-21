Чому виник дефіцит вагонів?

За час повномасштабного вторгнення ворог знищив 46 пасажирських вагонів, повідомили в Укрзалізниці.

Та цим проблеми залізниці не обмежуються. Через російські обстріли, атаки дронів та зіткнення необхідно ремонту потребують ще більше обладнання УЗ потребує ремонту:

200 пошкоджених вагонів;

цілий поїзд Інтерсіті+.

Усі вони знаходяться в черзі на ремонт.

Ба більше, 1 050 вагонів мають поважний вік та непридатний стан. Вони очікують, доки їх обстежать і виключать з експлуатації.

Важливо! Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу пояснив, що атаки на залізницю давно стали частиною російської стратегії зі знищення критичної інфраструктури України. На його думку, для захисту поїздів потрібен повноцінний комплекс оборони, тобто використання не лише системи ППО, а й мобільних вогневих груп і засобів радіоелектронної боротьби.

Все це поглиблює дефіцит вагонів для перевезення пасажирів УЗ напередодні літнього сезону.

Це означає, що цей літній сезон для нас буде ще важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість вагонів

– навпаки, розповіли в Укрзаліниці.

Вже сьогодні кількість охочих скористатися поїздом у кілька разів перевищує кількість наявних місць. Попит до пропозиції підскочив до співвідношення 4:1. А влітку на одне місце в поїзді взагалі претендуватимуть 6 людей.

На деяких маршрутах ситуація взагалі складна через високий попит на квитки. Наприклад, зі Львова до Києва кожного дня шукають місця у поїзді 9762 людини.

Фото: Наслідки атак Росії на українську залізницю / УЗ

Як не залишитися без місця влітку?

У зв'язку з такою ситуацією Укрзалізниця радить планувати подорож на поїзді цього літа заздалегідь. Щоб не залишитися без квитка, купувати його потрібно одразу, як відкриються продажі, тобто за 20 діб до відправлення.

Ще одна корисна функція допоможе вхопити квиток на поїзд – автовикуп. Вона працює у мобільному застосунку УЗ і дозволяє пасажирам відстежувати появу квитків та автоматично їх викуповувати.

Щоб скористатися автовикупом, необхідно в застосунку пройти авторизацію через Дія.Підпис. Після цього у застосунку УЗ можна моніторити:

квитки на конкретні поїзди, які вже у продажу;

або квитки на напрямки.

Якщо людина шукає конкретний поїзд, то може увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення. Оплату з банківської картки знімуть одразу, а якщо квитки так і не знайдуться – повернуть.

Зауважте! За даними УЗ, через функцію автовикупу від початку 2026 року купили квитки на поїзд вже близько мільйона пасажирів.

Також перевізник радить не нехтувати пересадками, зокрема, користуватися регіональними поїздами, оновлені кондиціонерами.