Про це повідомляє глава Запорізької ОВА, Міністерство розвитку громад та територій України та Укрзалізниця.

Що відомо про цинічний удар Росії у Запорізькій області?

У п'ятницю, 15 травня, російський безпілотник атакував об'єкт транспортної інфраструктури у Запорізькій області.

В Укрзалізниці уточнили, що ворожий БпЛА вгатив по приміському поїзду сполученням Запоріжжя-2 – Синельникове. Влучання сталось поблизу одного з вагонів на залізничній станції у Вільнянську.

Після отримання інформації про загрозу удару безпілотника електропоїзд було зупинено для евакуації пасажирів.

Втім, двоє цивільних – 88-річна жінка та 47-річний чоловік – все ж отримали уламкові поранення внаслідок російської атаки. Їх госпіталізовано до лікарні. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

У міністерстві додали, що наразі на ділянці тривають роботи з відновлення руху.

Наразі працюємо над відновленням руху поїздів на ділянці та продовжуємо уважно моніторити безпекову ситуацію в регіоні й реагувати,

– йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Росія атакувала залізничну станцію у Запорізькій області: дивіться фото