Уночі окупанти били по Одещині ракетами і дронами. Ціллю стали об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема житловий сектор та підприємства. Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.
Дивіться також У Києві та області пролунали вибухи: столицю атакують "Шахеди"
Які наслідки ворожої атаки на Одещину?
За словами Кіпера, двоє людей постраждало.
Також внаслідок атаки пошкоджені 4 приватні житлові будинки, технічні споруди, нежитловий будинок, господарча та адміністративна будівлі, 3 легкові автомобілі.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Наслідки атаки на Одещину / Фото ОВА
У ДСНС уточнили, що частина осель в уражених будинках зруйнована. Там вибиті вікна та понівечені конструкції.
Окрім того, під ударом опинилася критична інфраструктура – виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.
Ліквідація наслідків атаки на Одещину / Фото ДСНС