Уночі окупанти били по Одещині ракетами і дронами. Ціллю стали об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема житловий сектор та підприємства. Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки ворожої атаки на Одещину?

За словами Кіпера, двоє людей постраждало.

Також внаслідок атаки пошкоджені 4 приватні житлові будинки, технічні споруди, нежитловий будинок, господарча та адміністративна будівлі, 3 легкові автомобілі.

Наслідки атаки на Одещину / Фото ОВА

У ДСНС уточнили, що частина осель в уражених будинках зруйнована. Там вибиті вікна та понівечені конструкції.

Окрім того, під ударом опинилася критична інфраструктура – виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

Ліквідація наслідків атаки на Одещину / Фото ДСНС