Факт обшуків в Ужгородському РТЦК та СП у коментарі 24 Каналу підтвердила речниця з комунікацій Нацполіції у Закарпатті Ганна Дан. За її словами, слідчі дії тривають. Деталі з'являться пізніше.

Дивіться також Повістки в телефоні та мобілізація онлайн: у Раді відповіли, чи буде розглядатися реформа ТЦК

Що відомо про обшуки в Ужгородському РТЦК та СП?

Першим про обшуки в Ужгородському ТЦК та СП повідомив журналіст Віталій Глагола.

За його словами, слідчі дії проходять не лише у самому військкоматі, а й у тимчасово виконуючого обов'язки військкома – підполковника Миколи Мигалейка.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Також обшуки проводять ще у трьох осіб, яких правоохоронці перевіряють у межах справи щодо можливого продажу повісток.

Попередньо, підозру вже вручили двом фігурантам. Один із них – колишній працівник Ужгородського військкомата, який був посередником між клієнтами і військкоматом.

Як стверджує Глагола, за версією слідства, чоловікам могли за гроші оформлювати повістку Ужгородського ТЦК "не на завтра і не на післязавтра, а одразу на дату через місяць чи більше".

За словами журналіста, схема могла працювати так: людині виписували повістку на певну майбутню дату, і вона ще близько місяця жила звичайним життям. За цей "відстрочений комфорт" вона нібито регулярно платила щомісяця. Фактично це було щось на кшталт "абонементу на спокій від ТЦК".

Нагадаємо, що 6 травня СБУ провела обшуки в Дніпропетровському обласному ТЦК та СП. Було затримано офіцера мобілізаційного відділення, який отримав 1500 доларів хабаря за вплив на виключення людини з військового обліку та внесення даних у систему "Оберіг".

Того ж дня у Житомирській області затримали керівника обласного ТЦК та СП. За даними слідства, він вимагав гроші від підприємця, щоб не мобілізовувати працівників його компанії. Зловмиснику оголосили підозру, йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.