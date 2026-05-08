В Україні триває обговорення нових реформ мобілізації та умов служби для військових. Однак самі бійці дедалі частіше говорять не лише про фінансове забезпечення, а й про втому, нестачу людей, проблеми з ротаціями та ставлення суспільства до армії й ТЦК.

Військовослужбовець ЗСУ, капітан Данило Яковлев в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу чесно розповів, яких змін не вистачає системі мобілізацій, якої оплати прагнуть бійці й чи реальна ротація "на нулі" кожні два місяці.

Чи змінить нова система зарплат ситуацію в армії?

Володимир Зеленський і Михайло Федоров анонсували підвищення мінімалки військовим в тилу до 30 тисяч гривень з червня, бонуси для піхотинців на передовій від 250 до 400 тисяч гривень та поетапну демобілізацію. Але чи достатні ці суми – і хто саме підпадатиме під максимальні виплати?

Я сподіваюсь, що мінімалка в тилу буде не 30 тисяч гривень, а мінімум 50. Тому що є дуже велика проблема в тому, що багато розумних та адекватних офіцерів, які можуть передавати свій досвід, працювати в тилу, налагоджувати систему, не хочуть переходити на тилові посади через низьку зарплату.

Він там буде керувати "Мавіком" і матиме 200 тисяч гривень. А якщо буде керувати в тилу, то матиме 30 тисяч плюс бойові виплати, які там передбачені. Тому мало хто хоче приходити.

Я вважаю, що мінімальна зарплата військового в тилу повинна бути 1,5 – 2 тисячі доларів. Щоб це відповідало дійсності.

Якщо ж ми непропорційно підвищимо зарплати боєві та тилові, то це може викликати більше негативу, ніж позитиву. Ми будемо зіштовхуватися з тим, що людина, яка має родину та працює на передку, коли їй пропонуватимуть тилову посаду, навіть із вищим званням, буде відмовлятися через зарплату. Ми будемо втрачати кваліфіковані кадри.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський анонсував реформу армії, яка передбачає нові контракти для піхотинців із виплатами від 250 до 400 тисяч гривень залежно від бойових завдань. Також планують підвищити мінімальні виплати для тилових посад до 30 тисяч гривень, оновити контрактну систему та запровадити чіткі терміни служби й ротації військових.

Навіть якщо людина захоче звільнитися з армії, а їй будуть пропонувати залишитися, але вибрати тилову посаду, то, очевидно, за 30 тисяч гривень ніхто не буде залишатися в армії. А бойові, якщо піднімуть до 400 тисяч, то це буде дуже файно. Хотілося б, звісно, почути, на яких умовах і за які бонуси.

Хто саме отримуватиме від 250 до 400 тисяч – лише піхота на нулі чи й ті, хто за 15 – 20 кілометрів від ЛБЗ? Адже зона ураження сягає місцями 30 – 40 кілометрів, і питання справедливості тут очевидне.

Ці нюанси треба проговорювати. Бо, наприклад, хтось сидить в окопі, тримає першу лінію оборони й буде отримувати, умовно кажучи, 400 тисяч, але він в безпосередній близькості до ворога. І, зрозуміло, та людина, яка керує дроном за 20 – 30 кілометрів, теж буде отримувати десь так само.

Чи справедливо це? Питання відносне. Тому що з одного боку так, а з іншого... Мабуть, важко так прописати, щоб було повністю справедливо.

Я вважаю, що потрібно не лише підвищувати зарплати, тому що самі розумієте, що навіть за 400 тисяч людина не захоче помирати. Я не кажу, що якщо ти пішов на службу, то ти обов'язково помреш. Але всі розуміють ризики. І 400 тисяч – це не та сума, за яку людина готова ризикувати своїм життям.

Я вважаю, що треба прописати якісь соціальні пільги. Наприклад, є програма “єОселя”, яка могла б стимулювати людей йти на службу, але вона не дуже ефективна. Навіть серед моїх побратимів мало хто нею користується, бо вона максимально дивно зроблена, як на мене.

Я сам цікавився цією темою, але зі своєї зарплати я, об'єктивно, не можу собі цього дозволити, бо банки не пропускають мій офіційний дохід і не дозволяють щось добре взяти. Тому сподіваюсь, що такий механізм створять. І також чітко пояснять, хто, скільки та за що, отримуватиме, щоб не було знову непорозумінь.

Які є реальні можливості для поповнення війська сьогодні?

Демобілізація давно на часі – є бійці, які служать з 2014 року. Але чи є ким їх замінити та чи вистачає людей для ротацій усередині системи?

Я вважаю, і це нещодавно писав у соцмережах "Флеш", що людей начебто вдосталь навіть у ППО, просто менеджмент неефективно використовує ресурси. Наприклад, є підрозділи, де багато людей і вони ефективні, але є й такі, де особового складу чимало, а вони неефективні, і до того ж навколо них багато скандалів.

Я думаю, питання демобілізації ніяк не буде стояти у найближчі роки, бо у нас катастрофічна нестача кадрів в армії.

Вона напряму пов'язана з неефективним менеджментом. Як я давно кажу, людей треба вчити не тільки військовій майстерності, а й елементарному менеджменту, управлінню людьми і як це правильно все налагоджувати.

Тому що людина може бути ефективна в плані військової майстерності, й розуміти всі тонкощі війни, але не вміти користуватися наявним людським ресурсом. І скільки б йому людей не давали, він буде їх неправильно використовувати.

Без зміни законодавства, без залучення іноземних добровольців, без додаткового закону про мобілізацію жінок, на певних спецумовах, глобальних змін не буде. Треба більше мотивувати жінок долучатися у військо.

А, можливо, частину посад у війську зробити цивільними, щоб залучати більше людей. Наприклад, кухарі, маркетологи, фотографи, тобто такі посади, які не потребують спеціальних військових знань. Але ці посади все одно треба кимось закривати.

До прикладу, потрібен маркетолог, тому що зараз без цього нікуди, а ти не можеш людину взяти, бо він не хоче підписувати контракт або мобілізуватися. Плюс треба БЗВП 1,5 – 2 місяці проходити, і ніхто не хоче на це час витрачати. А так, людина б підписувала якийсь мінімальний контракт, з військовою частиною, що він йде на посаду маркетолога, і все. Це б закрило частину цивільних посад, які не потребують спеціальних військових знань.

Додамо, як розповів представник Міжнародного легіону ГУР МО Володимир Камінський, основними каналами рекрутингу іноземних добровольців залишаються соціальні мережі та "сарафанне радіо". Нові бійці часто приїжджають за рекомендаціями тих, хто вже служить в Україні, адже юридично відкривати офіційні рекрутингові центри за кордоном наразі неможливо.

Ми б звільнили дуже багато хлопців та дівчат, які могли б рухатись далі кар'єрними сходинками, або навпаки перевести їх на більш важливі військові посади. Ви розумієте, що у нас закон про набір добровольців-іноземців досі нормально не зроблений і не прийнятий.

Я думаю, що у нас дотепер великий військовий мобілізаційний потенціал рекрутингу іноземців, але законопроєкту стосовно громадянства та гарантій для іноземців немає. Або він є, а ми не знаємо.

Як іще можна поповнювати ряди військових – чи варто знижувати мобілізаційний вік, переглядати броні на підприємствах чи є інші ефективні засоби долучення людей до служби?

Річ у тім, що сама система мобілізації та рекрутингу працює неефективно. Ви ж бачите, які скандали кожен день виникають навколо ТЦК.

Хоча я кажу, що навпаки, якщо буде систематичний та об'єктивний набір людей, і ці люди не будуть ухилятися від мобілізації шляхом корупції, то у нас по-іншому почне дихати армія. А так якщо у тебе немає грошей, то ти не проскочиш. Якщо є гроші, то ти проскочиш.

Взагалі ці люди, яких десь якось зловили, і не можуть ніяк відкупитися, тому їдуть у підрозділи. Я вважаю, що треба просто провести аудит по кожному керівнику ТЦК, його заступнику. А також дати додаткові можливості антикорупційним органам, щоб вони могли швидше перевіряти кожного керівника на будь-якій посаді, який пов'язаний з матеріальною або технічно-матеріальною базою, там, де є корупційні ризики.

Я думаю, що треба збільшити штат НАБУ, наприклад, додати 100 людей, щоб вони працювали по всьому ЗСУ або СОУ. Їхня присутність вже лякала б багатьох людей робити якісь корупційні справи. Тому що НАБУ, об'єктивно, зараз всі бояться.

І я думаю, для війська це було б дуже добре, що за кожною бригадою або корпусом закріпили б представників антикорупційного бюро. Ви ж розумієте, який би страх був, якби біля комбрига десь поряд сиділа людина і дивилася, що він там робить.

Як відновити довіру до системи мобілізації?

Федоров ще в січні обіцяв комплексний аудит ТЦК, Кирило Буданов нібито дав аналогічні розпорядження, але минуло вже кілька місяців. Чи ця робота дійсно триває?

Чесно кажучи, я не знаю. Я бачу, що проводиться щось по ТЦК, по їхнім статкам та незаконно мобілізованим. Там щось рухається. Я не знаю, чи цей аудит повинен бути публічний, чи закритий, щоб не зашкодити армії. Хоч я не вважаю, що, наприклад, треба створити якусь спеціальну комісію, щоб не створювати комісії при якомусь там органі.

Наприклад, можна при Міністерстві оборони об'єднати й залучити деяких депутатів, журналістів, антикорупційні органи та громадські організації та разом з ними провести цей аудит. Тут же питання довіри громадськості, бо якщо аудит проведуть ті органи, яким не довіряють, то цей аудит нікого не влаштує. Ви ж розумієте, що довіри до НАЗК немає, і відповідно довіри до їхнього аудиту не буде.

Тому туди повинні залучити журналістів, антикорупційні організації, тоді він буде об'єктивний і прозорий. Я не бачу, як він може зашкодити обороноздатності України, якщо ми ловимо одного великого корупціонера і його ланку знизу повністю всю накриваємо, то це навпаки підвищує нашу обороноздатність.

Тільки я вважаю, що треба прийняти якийсь закон, що всі статки цих людей, які нажиті незаконним шляхом, йшли на допомогу бригадам або корпусам, які прописані в цих населених пунктах. Або на загальний бюджет ЗСУ.

Щоб ми бачили, що арештували людину, й конфіскували 500 мільйонів гривень, і за ці гроші для ЗСУ купили дрони, автомобілі або інше обладнання. Тоді прозорість, за яку ми кажемо, і об'єктивність в цих антикорупційних діях була б максимальною.

Щоб в тилу затримали поганця, який заробляв на дизелі або ще на чогось. І у нього все арештували, забрали, а на ці кошти купили підрозділу, що їм необхідно. Це була б радість й у хлопців, у їхніх родичів та друзів. Та й волонтери видихнули б набагато більше.

Аудит ТЦК могло б провести й Міністерство оборони разом із сухопутними військами у їхньому розпорядженні. Можливо, така робота вже відбувається без публічного розголосу?

Розумієте, до Федорова є довіра, а ми кажемо за інституцію. До Міноборони немає довіри. Сухопутка повинна провести розслідування ще по полігонах, коли там прильоти були. Ми ж досі не знаємо, що там сталося.

До Федорова і до його команди є велика довіра. Але як до інституції Міноборони, на жаль, довіри немає. І швидко цю довіру не відновиш.

Тому треба залучати, я вважаю, інших людей, які мають великий рівень соціальної довіри, щоб вони цей аудит проводили. Ну, зрозуміло, це повинні бути люди, які підпишуть документи про нерозголошення, щоб потім не було ні в кого ніяких проблем і зауважень.

Сирський оголосив, що командири зобов’язані забезпечити ротацію військових на позиціях кожні 2 місяці з обов'язковою заміною не пізніше ніж за місяць. Але враховуючи кричущі випадки на кшталт 14-ї бригади, де хлопців місяцями не могли замінити, чи реально виконати цей наказ в нинішніх умовах?

Чесно кажучи, не уявляю, як. Я знаю, що в 3-му армійському корпусі дуже велике навантаження на логістику падає на НРК. Але в 3-му армійському корпусі дуже велика і добре налагоджена система підтримки підрозділів.

Це волонтерські, місцеві бюджети та бізнес. І корпус дуже добре забезпечений, і кожен хлопець, який знаходиться безпосередньо в близькості до ворога на передньому краї, він розуміє, що йому дроном скинуть щось поїсти та евакуюють.

Зауважимо, що Олександр Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військових на передовій: бійці не повинні перебувати на позиціях понад два місяці, після чого мають пройти заміну, медогляд і відпочинок. У ЗСУ заявили, що виконання наказу буде під жорстким контролем, а за порушення передбачена відповідальність.

Але в інших підрозділах з цим набагато гірше. Тому я не уявляю, як це буде організовано і зроблено. Тут же питання в тому, щоб вийти з позиції. А щоб вийти, треба дійти. А щоб дійти, треба якесь прикриття і можливість на евакуацію, навіть тим самим НРК під'їхати. Тому, чесно кажучи, мені тяжко це уявити.

Я не знаю, де будуть брати людей на заміну. Тому що в армії дуже велика нестача саме піхоти. Вона завжди була і буде.

Піхоту можна знайти, але треба, як я вже казав, змінювати законодавство стосовно окремих спеціальностей, людей і залучення нових ресурсів. В першу чергу це повинні бути добровольці з закордону. Поки ми не докладемо сили, щоб залучати їх, то я не знаю, звідки ми будемо брати більше ресурсів.

Якщо в Україні ми бачимо, що той максимум, що зараз набирають, це максимум. Я не вірю, що люди одразу підуть стояти біля військкоматів. Я не знаю, як це буде реалізовано.

Чи справді 30 тисяч за тилову посаду і 250 – 400 за бойову – достатня мотивація, щоб іти служити?

Звісно, когось це змотивує. Хоча багато людей мріють про демобілізацію, звільнитися швидше. Багато хто це каже і питання не в грошах. Більша частина, які дуже довго служать, втомилися. Тому треба інші якісь плюшки, додаткові мотивації, щоб залишитись.

Але ми кажемо про піхоту саме. Саме про тих хлопців, які нон-стоп тримають позиції, живуть в бліндажах.

І як їх треба змінювати? Їх треба змінювати такою самою піхотою. А цю піхоту де ми візьмемо? У нас набір в армію зараз максимальний. Рекрут-центри працюють, ТЦК, підрозділи вже навчилися нормальний рекрутинг проводити. І цифри, які нам показують за мобілізацію десь плюс-мінус 20 тисяч, але велика частина йде в СЗЧ. Хтось повертається. Це не прикриває той об'єм піхоти, який потрібен щомісяця, щоб проводити ротації.

Тому, треба "оцивілити" велику частину посад в армії. Тих людей, які вже військові, перевести на військові посади, там, де потрібні тільки військові, зробити додаткові якісь плюшки для дівчат, щоб вони йшли в армію. І зробити адекватний закон і нормально виділити фінансування на рекрутинг іноземців. З відкриттям навчальних баз в Європі. Може створити аналог Французького легіону. Так, я це бачу.

Але це мінімум пів року роботи. Результат ми зможемо побачити, якщо зараз почнуть, в наступному році. Я ж об'єктивно розумію, скільки це десятки тисяч людей ти повинен міняти кожні 2 – 3 місяці.

Може у когось там є інші плани. Я знаю, що деякі підрозділи, наприклад, які забезпечені, корпуса, у них з людьми більш-менш добре, вони дотримуються правил ротації. Але там, де з людьми погано, як вони це будуть виконувати?