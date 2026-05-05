Чи дійсно ТЦК не завжди обов'язково виконують судові рішення?

Хоча суд підтримує людей у провадженнях із ТЦК, але судове рішення часто стає лише початком боротьби за його виконання. Дії виконавчої служби виявляються малоефективними й громадяни вимагають виконання вже через інструменти судового контролю. Про це пише "Судово-юридична газета".

Зараз суди застосовують механізм особистої відповідальності посадових осіб у питаннях виконання виконавчого провадження. Якщо службовці не подали звіти про виконану роботу, то на керівника ТЦК мають подати штраф. Але й це не допомагає.

Так громадянин вимагав визнати провину ТЦК через те, що там не про не розглянули його заяву про внесення відомостей в реєстр про виключення з військового обліку. Суд визнав, що відповідач не виконав необхідних дій. З урахуванням висновків ТЦК мали оновити дані чоловіка. У липні 2025 року рішення суду набрало законної сили, а у жовтні суд вимагав протягом 30 днів надіслати звіт про виконану роботу. Однак ТЦК не оновили дані чоловіка, а надіслали йому лист з вимогою прийти й актуалізувати дані. Хоча робити цього не можна було, бо позивач вже був виключений з обліку. Як наслідок – штраф у розмірі 66 500 гривень отримав керівник ТЦК. Частина була сплачена чоловіку, а інша – пішла в бюджет.

Суд зробив висновок, що ТЦК проігнорував законну вимогу й не виконав покладені на нього обов'язки

В іншій ухвалі йдеться про те, що ТЦК теж не внесли відомості про виключення громадянина з військового обліку. Суд також направив до територіальних центрів виконавчі листи. Посадовці так само не виконали рішення протягом 7 місяців, не подали звіти й не повідомили про поважні причини, чому чоловіка не виключили з військового обліку. Керівник ТЦК отримав штраф через бездіяльність підлеглих.

Зауважимо! Навіть після сплати штрафу обов'язок виконати судове рішення залишається чинним.

Ще однією показовою справою суд довів, що ТЦК не беруть до уваги рішення суду. Йдеться про справу, коли службовці повідомили про неможливість внесення даних про виключення особи з обліку, бо нібито через війну були знищені всі архіви. Позивача взяли на облік за експериментальним проєктом, передбаченим Постановою Кабінету Міністрів № 932. Тоді був наказ щодо внесення даних та змін до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо чоловіків віком від 16 до 60 років.

Але суд не вважав озвучену підставу проблемою для виключення українця з обліку. За втрату документів відповідає ТЦК, а не громадянин, а записи у його військовому квитку є достатнім доказом для виключення його з обліку, доки не доведено протилежне.

Ще одним порушенням було ігнорування посадовцями ТЦК рішення суду про призов громадянина на військову службу. Протягом ще певного часу чоловік перебував у війську. Частина, де він служив, у своєму звіті стверджувала, що виконала рішення. Але фактично людина не була звільнена, а лист не містить наказу про те, що вона не має більше служити. Водночас скасування наказу ТЦК про призов означає й автоматичне звільнення особи. Тому керівник отримав попередження про персональну відповідальність.

Але були й інші випадки. Наприклад відомо про справу, в якій після загрози стягнення 120 тисяч гривень штрафу рішення все ж було доведене до кінця. Суд встановив новий строк для подання звіту, за який посадовці нарешті виконали вимогу про виключення чоловіка з військового обліку. Штраф з ТЦК не стягувався, адже роботу виконали вчасно.

Що це все означає?

Так в Україні формується правило персональної відповідальності керівників ТЦК за невиконання судових рішень. Тепер це безпосередньо стосуватиметься посадовців. А громадяни доводять своє право на законне звільнення з військового обліку чи зі служби попри ігнорування рішень суду.

Є ймовірність, що суди й надалі посилюватимуть тиск через штрафи, аби було менше випадків, коли ТЦК не виконують свою роботу. Але й кількість таких справ може зростати, якщо з подібними випадками до суду буде звертатися більше людей.

Чи визнають суди порушення з боку ТЦК: останні новини

У Харкові чоловік оскаржив те, що його не виключили з військового обліку навіть після висновку ВЛК про непридатність до служби. Суд визнав бездіяльність ТЦК незаконною, адже на його звернення фактично не відреагували. Але у позивача не вистачало документів, які б давали йому право на виключення з обліку. Тому ТЦК зобов'язали переглянути його заяву.

Згідно з законом ТЦК не мають повноважень оголошувати розшук військовозобов’язаних. Однак на практиці в реєстрах з’являються відповідні позначки. Судова практика показує, що в такому випадку суди не завжди стають на бік громадян і не скасовують ці відмітки. Фактично “розшук” розглядається як інформування про необхідність з’явитися до ТЦК.