Що відомо про позов щодо невиключення з військового обліку за рішенням ВЛК?

Через бездіяльність територіального центру комплектування непридатний до служби чоловік вважався військовозобов'язаним. Однак він оскаржив через суд безпідставне внесення до реєстру "Оберіг". Про це йдеться в матеріалах справи №520/15152/25.

Так чоловік став одним з тих, кого не виключають з обліку навіть після відповідного рішення військово-лікарської комісії. ТЦК не змінив дані про непридатність до військової служби.

Суд у Харкові визнав, що таке порушення було, проте перевірив, чи могли дані чоловіка оновитися автоматично. З'ясувалося, що ще у березні 2022 року позивач пройшов ВЛК і отримав висновок про непридатність. У 2025 році він намагався отримати підтвердження в електронній системі та сформував витяг. Там було написано, що чоловік досі залишається військовозобов'язаним, а рішення ВЛК в реєстр не додалося.

Чоловік звернувся до ТЦК з заявою та копіями документів. Відповіді не дочекався. Суд не побачив в цьому будь-яких доказів, що справу розглянули й відреагували на неї. Так бездіяльність органу була визнана. Проте окремо його увага зосередилася на тому, що відповідач – тобто ТЦК – й не отримав належним чином кореспонденцію.

Вирішальним для окружного суду було те, що чоловік не заявив про повторне проходження ВЛК, який був потрібен для завершення процедури визнання непридатності. А довідка ВЛК, яку надав позивач, була дійсна лише 6 місяців і на момент звернення вже не діяла.

Чоловік також не надав свідоцтво про хворобу, яке необхідне для встановлення непридатності до військової служби.

Тож враховуючи відсутність низки документів, позов задовольнили частково. Бездіяльність ТЦК дійсно була незаконною. Так службовці мають розглянути заяву чоловіка повторно й винести рішення щодо виключення чоловіка з військового обліку чи залишення йому статусу військовозобов'язаного.

Що важливо пам'ятати перед оскарженням дій ?

Ця справа є показовою для людей, які планують оскаржувати перебування на військовому обліку. Перед подачею заяви варто перевірити актуальність усіх документів, упевнитися, що всі докази бездіяльності ТЦК є, а також бути готовим відповідати на питання суду.

Протиправними дії ТЦК можуть вважатися, якщо людину взяли на облік, але законних підстав для цього не було. Як розповідають експерти Юридичної компанії Inseinin, часто ТЦК поновлюють на обліку чоловіків, які не можуть служити через стан здоров'я або через судимість.

Але врятувати ситуацію можуть будь-які письмові документи про факт виключення з військового обліку в минулому, там має бути написана підстава для виключення або відповідне рішення.

Відповідно до правил військового обліку взяття на військовий облік відбувається за особистої присутності особи та після проходження ВЛК. Порушення такої процедури, може бути додатковою підставою для звернення до суду,

– зауважили юристи.

Що відомо про відстрочки у 2026 році?

Відстрочка через догляд за непрацездатною особою може не продовжитися автоматично, якщо в державних реєстрах відсутні або застарілі дані. У такому випадку потрібно перевірити інформацію, звернутися до органів соцзахисту чи Пенсійного фонду і подати документи через ЦНАП. Також автопродовження не спрацює, якщо система визначить іншого доглядальника.

Чоловіки, які навчаються, можуть отримувати відстрочку навіть після 25 років, якщо дотримуються послідовності освіти. Таке право мають лише студенти денної форми та ті, хто здобуває першу освіту.

У 2026 році відстрочку та бронювання можуть не надати через низку причин, серед яких неактуальні або відсутні військово-облікові дані, невідповідність підприємства критеріям або перевищення квоти. Також важливими є офіційне працевлаштування і достатній рівень зарплати.