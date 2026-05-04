Про бронь через догляд за людиною з інвалідністю та відсутність необхідних підтверджень розповіли в Міноборони.

Що робити, якщо дані про інвалідність відсутні чи застарілі?

Якщо система не бачить актуальних даних у реєстрах ПФУ або ЄІССС, відстрочка може не продовжитися автоматично.

Тоді громадянин повинен:

перевірити актуальність даних;

звернутися до органу соціального захисту або Пенсійного фонду для оновлення інформації;

подати документи через ЦНАП.

Відстрочка для догляду за людиною з інвалідністю може продовжитись автоматично, якщо:

підстава залишається чинною;

це підтверджується в реєстрах.

Якщо система визначить іншого доглядальника, автоматичного продовження відстрочки може не бути. У такому випадку документи потрібно подати через ЦНАП.

Також автопродовження може не спрацювати, якщо в реєстрах немає податкового номера людини або дані про інвалідність неактуальні/відсутні.

Останні новини про хід мобілізації в Україні

В Україні розглядали ідею мобілізації за принципом лотереї, але від неї відмовилися, пишуть у ЗМІ. У червні планується підвищення виплат українським військовим і розширення контрактної складової армії.

Чоловіки, які здобувають вищу освіту, можуть отримати відстрочку від мобілізації навіть після 25 років.

Законопроєкт, що пропонує скасування відстрочки для студентів старших за 25 років, ще не ухвалили, тому відстрочка можлива, зокрема, при вступі на магістратуру без порушень у навчанні.