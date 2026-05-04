О брони из-за ухода за человеком с инвалидностью и отсутствии необходимых подтверждений рассказали в Минобороны.

Смотрите также Оформление отсрочек: кто может подать заявку онлайн в Резерв+, а кому надо идти в ЦНАП

Что делать, если данные об инвалидности отсутствуют или устаревшие?

Если система не видит актуальных данных в реестрах ПФУ или ЕИССС, отсрочка может не продлиться автоматически.

Тогда гражданин должен:

проверить актуальность данных;

обратиться в орган социальной защиты или Пенсионный фонд для обновления информации;

подать документы через ЦНАП.

Отсрочка для ухода за человеком с инвалидностью может продолжиться автоматически, если:

основание остается в силе;

это подтверждается в реестрах.

Если система определит другого смотрителя, автоматического продления отсрочки может не быть. В таком случае документы нужно подать через ЦНАП.

Также автопродление может не сработать, если в реестрах нет налогового номера человека или данные об инвалидности неактуальны/отсутствуют.

Последние новости о ходе мобилизации в Украине

В Украине рассматривали идею мобилизации по принципу лотереи, но от нее отказались, пишут в СМИ. В июне планируется повышение выплат украинским военным и расширение контрактной составляющей армии.

Мужчины, которые получают высшее образование, могут получить отсрочку от мобилизации даже после 25 лет.

Законопроект, предлагающий отмену отсрочки для студентов старше 25 лет, еще не приняли, поэтому отсрочка возможна, в частности, при поступлении на магистратуру без нарушений в обучении.