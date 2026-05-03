Это можно сделать онлайн в Резерв+, но некоторым разрешено обращаться с этим вопросом в ЦНАП. Об этом пишет Министерство обороны Украины.

Кому оформлять отсрочку онлайн?

Сейчас в Резерв+ доступны 11 типов отсрочек от призыва. Их можно оформить онлайн – быстро и без лишней бюрократии.

В то же время некоторым категория лиц разрешено отсрочку оформить лично в ЦНАПе.

Подавать заявление одновременно и в Резерв+, и в ЦНАП, чтобы сэкономить время, технически можно, но не рекомендуется. Как отмечают в Минобороны, запрос в Резерв+ обрабатывается до 48 часов, а через ЦНАП – до 14 дней.

Если человек получил отсрочку через Резерв+, запрос в ЦНАП будет закрыт, ведь отсрочка уже оформлена.

Воспользоваться услугой онлайн могут:

  • люди с инвалидностью,
  • временно непригодные к службе,
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет,
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы,
  • те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы,
  • те, кто имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы,
  • женщины и мужчины военных с ребенком,
  • родители трех и более детей,
  • родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет,
  • студенты, аспиранты аспиранты,
  • работники высшего и профессионального образования.

Кому оформлять отсрочку в ЦНАПе?

Посетить ЦНАП для оформления отсрочки можно следующим категориям:

  • опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет,
  • усыновитель или законный представитель ребенка-сироты,
  • другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях,
  • военнообязанный до 25 лет после базовой общевойсковой подготовки,
  • люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения,
  • родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства,
  • люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины,
  • военные, освобожденные из плена,
  • люди, которые имеют одного из родителей жены с инвалидностью I или II группы,
  • родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности,
  • те, кто ухаживает за тяжелобольным членом семьи,
  • опекуны лица, признанного недееспособным,
  • те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью III группы,
  • люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью,
  • учителя школ.

К слову, отсрочка по уходу за человеком с инвалидностью автоматически продолжается, если основание остается в силе и это подтверждается в реестрах. Но если система определила другого смотрителя, автопродление может не состояться. В таком случае, чтобы подтвердить право на отсрочку, нужно подать документы через ЦНАП.

Что еще нужно знать об отсрочке?

Отсрочка действует до завершения действующего периода мобилизации. Ее автопродление можно проверить в приложении Резерв+. Если она не продолжилась, возможно, у гражданина неактуальные или неполные данные в государственных реестрах.

Военнообязанные могут получить уведомление о розыске в Резерв+ даже, если имеют отсрочку. Это может произойти, если во время проверки информации было зафиксировано нарушение воинского учета. В таком случае, военные могут передать запрос в полицию, чтобы это лицо доставили для будущего составления протокола.

Заметьте также, что многодетные родители тоже могут быть мобилизованы. Это зависит от фактического участия в воспитании детей и отсутствия задолженностей по алиментам.

Отчим может получить отсрочку, если он усыновил детей или биологический отец их не содержит.