Это можно сделать онлайн в Резерв+, но некоторым разрешено обращаться с этим вопросом в ЦНАП. Об этом пишет Министерство обороны Украины.
Кому оформлять отсрочку онлайн?
Сейчас в Резерв+ доступны 11 типов отсрочек от призыва. Их можно оформить онлайн – быстро и без лишней бюрократии.
В то же время некоторым категория лиц разрешено отсрочку оформить лично в ЦНАПе.
Подавать заявление одновременно и в Резерв+, и в ЦНАП, чтобы сэкономить время, технически можно, но не рекомендуется. Как отмечают в Минобороны, запрос в Резерв+ обрабатывается до 48 часов, а через ЦНАП – до 14 дней.
Если человек получил отсрочку через Резерв+, запрос в ЦНАП будет закрыт, ведь отсрочка уже оформлена.
Воспользоваться услугой онлайн могут:
- люди с инвалидностью,
- временно непригодные к службе,
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет,
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы,
- те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы,
- те, кто имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы,
- женщины и мужчины военных с ребенком,
- родители трех и более детей,
- родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет,
- студенты, аспиранты аспиранты,
- работники высшего и профессионального образования.
Кому оформлять отсрочку в ЦНАПе?
Посетить ЦНАП для оформления отсрочки можно следующим категориям:
- опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет,
- усыновитель или законный представитель ребенка-сироты,
- другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях,
- военнообязанный до 25 лет после базовой общевойсковой подготовки,
- люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения,
- родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства,
- люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины,
- военные, освобожденные из плена,
- люди, которые имеют одного из родителей жены с инвалидностью I или II группы,
- родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности,
- те, кто ухаживает за тяжелобольным членом семьи,
- опекуны лица, признанного недееспособным,
- те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью III группы,
- люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью,
- учителя школ.
К слову, отсрочка по уходу за человеком с инвалидностью автоматически продолжается, если основание остается в силе и это подтверждается в реестрах. Но если система определила другого смотрителя, автопродление может не состояться. В таком случае, чтобы подтвердить право на отсрочку, нужно подать документы через ЦНАП.
Что еще нужно знать об отсрочке?
Отсрочка действует до завершения действующего периода мобилизации. Ее автопродление можно проверить в приложении Резерв+. Если она не продолжилась, возможно, у гражданина неактуальные или неполные данные в государственных реестрах.
Военнообязанные могут получить уведомление о розыске в Резерв+ даже, если имеют отсрочку. Это может произойти, если во время проверки информации было зафиксировано нарушение воинского учета. В таком случае, военные могут передать запрос в полицию, чтобы это лицо доставили для будущего составления протокола.
Заметьте также, что многодетные родители тоже могут быть мобилизованы. Это зависит от фактического участия в воспитании детей и отсутствия задолженностей по алиментам.
Отчим может получить отсрочку, если он усыновил детей или биологический отец их не содержит.