В некоторых случаях отсрочка продлевается автоматически. О том, произошло ли автопродление, можно узнать в Резерв+. Об этом сообщает Минобороны.

Почему автопродление отсрочки может не состояться?

В приложении должно прийти соответствующее уведомление. После обновления военно-учетного документа в разделе "Сервисы" надо открыть расширенные данные из реестра – там появится новая дата действия отсрочки.

Бывают случаи, когда автопродление не происходит. Самая распространенная причина – неактуальные или неполные данные в государственных реестрах. В частности это:

ФИО, дата рождения или РНОКПП;

данные об инвалидности в реестрах ПФУ (Пенсионного фонда) или ЕИССС (Единой информационной системы социальной сферы);

информация об уходе или родственные связи, которую система не может подтвердить;

отдельные случаи самостоятельного воспитания ребенка, если нужные данные отсутствуют в Государственном реестре актов гражданского состояния.

В таком случае нужно обратиться в ЦНАП и подать документы для подтверждения основания.

Обратите внимание! РНОКПП – это идентификационный код. Это уникальный 10-значный номер, который используется в Украине для учета граждан в налоговой системе. Его выдают один раз на всю жизнь. Он нужен для трудоустройства, открытия счетов в банке, оформления документов, нотариальных действий и заключения различных сделок.

Кому отсрочки продлевают автоматически?

Отсрочка продолжится сама, если основания для нее до сих пор актуальны, и система может подтвердить основания в государственных реестрах.

Сейчас автоматическое продление отсрочек от мобилизации возможно для таких категорий:

люди с инвалидностью,

временно непригодные к службе,

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет,

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы,

те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы,

те, кто имеют родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы,

женщины и мужья военных с ребенком,

родители трех и более детей,

студенты, аспиранты аспиранты,

работники высшего и профобразования,

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения,

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства,

люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины,

военные, освобожденные из плена,

родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности,

те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи,

опекуны человека, который признан недееспособным,

те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью III группы,

люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью,

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет,

учителя школ,

люди после однолетнего контракта 18 – 25.

Заметим, что автоматическое продление действует для отсрочек, оформленных как через Резерв+, так и через ЦНАП.