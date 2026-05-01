У деяких випадках відстрочка продовжується автоматично. Про те, чи відбулося автопродовження, можна дізнатися у Резерв+. Про це повідомляє Міноборони.

Чому автопродовження відстрочки може не відбутися?

У застосунку має прийти відповідне сповіщення. Після оновлення військово-облікового документа у розділі "Сервіси" треба відкрити розширені дані з реєстру – там з'явиться нова дата дії відстрочки.

Трапляються випадки, коли автопродовження не відбувається. Найпоширеніша причина – неактуальні або неповні дані в державних реєстрах. Зокрема це:

  • ПІБ, дата народження або РНОКПП;
  • дані про інвалідність у реєстрах ПФУ (Пенсійного фонду) або ЄІССС (Єдиної інформаційної системи соціальної сфери);
  • інформація про догляд чи родинні зв'язки, яку система не може підтвердити;
  • окремі випадки самостійного виховання дитини, якщо потрібні дані відсутні в Державному реєстрі актів цивільного стану.

У такому разі потрібно звернутися до ЦНАП і подати документи для підтвердження підстави.

Зверніть увагу! РНОКПП – це ідентифікаційний код. Це унікальний 10-значний номер, який використовується в Україні для обліку громадян у податковій системі. Його видають один раз на все життя. Він потрібен для працевлаштування, відкриття рахунків у банку, оформлення документів, нотаріальних дій та укладання різних угод.

Кому відстрочки продовжують автоматично?

Відстрочка продовжиться сама, якщо підстави для неї досі актуальні, і система може підтвердити підстави в державних реєстрах.

Наразі автоматичне продовження відстрочок від мобілізації можливе для таких категорій:

  • люди з інвалідністю,

  • тимчасово непридатні до служби,

  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років,

  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи,

  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи,

  • ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи,

  • жінки та чоловіки військових із дитиною,

  • батьки трьох і більше дітей,

  • студенти, аспіранти,

  • працівники вищої та профосвіти,

  • люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану,

  • родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності,

  • люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України,

  • військові, звільнені з полону,

  • батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності,

  • ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї,

  • опікуни людини, яку визнано недієздатною,

  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи,

  • люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю,

  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років,

  • вчителі шкіл,

  • люди після однорічного контракту 18 – 25.

Зауважимо, що автоматичне продовження діє для відстрочок, оформлених як через Резерв+, так і через ЦНАП.