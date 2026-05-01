У деяких випадках відстрочка продовжується автоматично. Про те, чи відбулося автопродовження, можна дізнатися у Резерв+. Про це повідомляє Міноборони.

Чому автопродовження відстрочки може не відбутися?

У застосунку має прийти відповідне сповіщення. Після оновлення військово-облікового документа у розділі "Сервіси" треба відкрити розширені дані з реєстру – там з'явиться нова дата дії відстрочки.

Трапляються випадки, коли автопродовження не відбувається. Найпоширеніша причина – неактуальні або неповні дані в державних реєстрах. Зокрема це:

ПІБ, дата народження або РНОКПП;

дані про інвалідність у реєстрах ПФУ (Пенсійного фонду) або ЄІССС (Єдиної інформаційної системи соціальної сфери);

інформація про догляд чи родинні зв'язки, яку система не може підтвердити;

окремі випадки самостійного виховання дитини, якщо потрібні дані відсутні в Державному реєстрі актів цивільного стану.

У такому разі потрібно звернутися до ЦНАП і подати документи для підтвердження підстави.

Зверніть увагу! РНОКПП – це ідентифікаційний код. Це унікальний 10-значний номер, який використовується в Україні для обліку громадян у податковій системі. Його видають один раз на все життя. Він потрібен для працевлаштування, відкриття рахунків у банку, оформлення документів, нотаріальних дій та укладання різних угод.

Кому відстрочки продовжують автоматично?

Відстрочка продовжиться сама, якщо підстави для неї досі актуальні, і система може підтвердити підстави в державних реєстрах.

Наразі автоматичне продовження відстрочок від мобілізації можливе для таких категорій:

люди з інвалідністю,

тимчасово непридатні до служби,

батьки дитини з інвалідністю до 18 років,

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи,

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи,

ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи,

жінки та чоловіки військових із дитиною,

батьки трьох і більше дітей,

студенти, аспіранти,

працівники вищої та профосвіти,

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану,

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності,

люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України,

військові, звільнені з полону,

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності,

ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї,

опікуни людини, яку визнано недієздатною,

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи,

люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю,

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років,

вчителі шкіл,

люди після однорічного контракту 18 – 25.

Зауважимо, що автоматичне продовження діє для відстрочок, оформлених як через Резерв+, так і через ЦНАП.