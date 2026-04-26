Про це розповіли у Волинському обласному ТЦК та СП.

Як можна отримати відстрочку після звільнення?

Право на відстрочку протягом 12 місяців мають ветерани, які були прийняті на контракт у віці 18 – 25 років, відслужили щонайменше один рік і звільнилися у зв'язку із завершенням терміну контракту або служби.

Водночас така відстрочка не надається автоматично. Для її оформлення необхідно особисто подати заяву на ім’я керівника ТЦК та СП.

У заяві потрібно вказати прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, ідентифікаційний код, адресу реєстрації або проживання, а також контактний номер телефону та електронну пошту. До заяви також обов'язково додаються документи, які підтверджують проходження служби за контрактом не менше одного року та підставу звільнення.

Після подання документів інформацію мають внести до Єдиного державного реєстру призовників протягом трьох робочих днів.

Довідка. "Контракт 18 – 24" можуть укласти чоловіки віком від 18 до 24 років. Він передбачає низку пільг, зокрема виплату одного мільйона гривень, можливість оформлення безвідсоткової іпотеки та соціальний пакет. Водночас контракт доступний лише для бойових посад, серед яких стрілець, гранатометник і розвідник. Підготовка для таких військовослужбовців триває понад 80 днів.

