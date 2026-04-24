Про це інформує Київський обласний ТЦК та СП.

Кому продовжать відстрочку автоматично?

Відстрочка діє на період мобілізаційного указу, як правило, близько трьох місяців. Після цього її або продовжують, або вона оновлюється автоматично.

У багатьох випадках продовження відбувається без додаткових звернень та подання документів – через електронні реєстри, Резерв+. Також є ситуації, коли відстрочки заздалегідь продовжують, наприклад до серпня 2026 року.

Якщо ж термін уже завершився і оновлення не відбулося в застосунку Резерв+, то за наявності підстав потрібно звернутись до ТЦК та СП, аби підтвердити й офіційно продовжити відстрочку.

Призову не підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають законні підстави для звільнення від служби. Мовиться про:

людей з інвалідністю та із висновком ВЛК про непридатність,

батьків трьох і більше дітей, одиноких батьків, опікунів та родичів загиблих військових,

заброньованих працівників стратегічних підприємств та держслужбовців,

осіб, звільнених з полону.

Окрему увагу звертають на студентів та працівників освіти. До категорій громадян, які мають право на відстрочку від призову належать:

студенти денної або дуальної форми, які здобувають освіту рівнем вище за попередню, а також докторанти та інтерни,

викладачі та науковці, які мають науковий ступінь і працюють у закладах освіти,

вчителі шкіл та коледжів, якщо вони оформлені за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Як і коли можна оформити відстрочку?

Законом не передбачені чіткі строки для оформлення відстрочки, тому подавати заяву можна у будь-який час.

Водночас зробити це варто завчасно, до направлення на збірний пункт або включення до списків військової частини, аби уникнути непорозумінь та ускладнень.

