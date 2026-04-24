Об этом информирует Киевский областной ТЦК и СП.

Кому продлят отсрочку автоматически?

Отсрочка действует на период мобилизационного указа, как правило, около трех месяцев. После этого ее или продлевают, или она обновляется автоматически.

Во многих случаях продление происходит без дополнительных обращений и подачи документов – через электронные реестры, Резерв+. Также есть ситуации, когда отсрочки заранее продолжают, например до августа 2026 года.

Если же срок уже завершился и обновление не произошло в приложении Резерв+, то при наличии оснований нужно обратиться в ТЦК и СП, чтобы подтвердить и официально продлить отсрочку.

Призыву не подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые имеют законные основания для освобождения от службы. Речь идет о:

людях с инвалидностью и с заключением ВВК о непригодности,

родителях трех и более детей, одиноких родителей, опекунах и родственниках погибших военных,

забронированных работников стратегических предприятий и госслужащих,

лиц, освобожденных из плена.

Отдельное внимание обращают на студентов и работников образования. К категориям граждан, которые имеют право на отсрочку от призыва относятся:

студенты дневной или дуальной формы, которые получают образование уровнем выше предыдущей, а также докторанты и интерны,

преподаватели и ученые, которые имеют научную степень и работают в учебных заведениях,

учителя школ и колледжей, если они оформлены по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Как и когда можно оформить отсрочку?

Законом не предусмотрены четкие сроки для оформления отсрочки, поэтому подавать заявление можно в любое время.

В то же время сделать это стоит заблаговременно, до направления на сборный пункт или включения в списки воинской части, чтобы избежать недоразумений и осложнений.

