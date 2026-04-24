Об этом сообщил Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Как избежать уголовной ответственности за СЗЧ?
Возможность получить освобождение от уголовной ответственности предусмотрена частью 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины.
В то же время специалисты отмечают, что соответствующее решение не является автоматическим – его принимает суд индивидуально по каждому военнослужащему.
В ТЦК сообщили о необходимом алгоритм действий, чтобы воспользоваться этой нормой, среди них:
- подать рапорт с намерением продолжить военную службу;
- получить письменное согласие командира воинской части или батальона резерва;
- обратиться к следователю, прокурору или суду с ходатайством о возвращении к службе.
После этого собранные материалы передаются в суд, который принимает окончательное решение об освобождении от уголовной ответственности. В территориальном центре отметили соблюдать требования закона и без промедлений возвращаться к выполнению обязанностей военной службы.
Важно! Военный омбудсмен Ольга Решетилова недавно рассказала с чем связано увеличение количества случаев СЗЧ. По ее словам, определяющим фактором является рост интенсивности боевых действий, а не конфликты с руководством. Ключевым мотивом является именно страх смерти и естественное желание сохранить свою жизнь.
В ТЦК напомнили, что электронный военный билет имеет свой срок действия. Он действителен не более чем один год с момента формирования. В то же время его могут признать недействительным раньше сроков действия – из-за несоответствия данных из Единого государственного реестра.