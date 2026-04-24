Об этом сообщил Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Как избежать уголовной ответственности за СЗЧ?

Возможность получить освобождение от уголовной ответственности предусмотрена частью 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины.

В то же время специалисты отмечают, что соответствующее решение не является автоматическим – его принимает суд индивидуально по каждому военнослужащему.

В ТЦК сообщили о необходимом алгоритм действий, чтобы воспользоваться этой нормой, среди них:

подать рапорт с намерением продолжить военную службу;

получить письменное согласие командира воинской части или батальона резерва;

обратиться к следователю, прокурору или суду с ходатайством о возвращении к службе.

После этого собранные материалы передаются в суд, который принимает окончательное решение об освобождении от уголовной ответственности. В территориальном центре отметили соблюдать требования закона и без промедлений возвращаться к выполнению обязанностей военной службы.

Важно! Военный омбудсмен Ольга Решетилова недавно рассказала с чем связано увеличение количества случаев СЗЧ. По ее словам, определяющим фактором является рост интенсивности боевых действий, а не конфликты с руководством. Ключевым мотивом является именно страх смерти и естественное желание сохранить свою жизнь.

