Об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью для "РБК-Украина".

Каковы истинные причины СОЧ?

По словам Ольги Решетиловой, количество случаев самовольного оставления части обычно увеличивается вместе с интенсивностью боевых действий. В то же время она отметила, что конфликты с командирами не является определяющим фактором в большинстве таких ситуаций.

Статистика свидетельствует, что чаще всего СОЧ фиксируется среди только что мобилизованных военных – тех, кто проходит базовую подготовку или только прибыл в часть и еще не имеет боевого опыта. Омбудсман подчеркнула, что в большинстве случаев ключевым мотивом является страх смерти и естественное желание сохранить собственную жизнь.

Она отметила, что это нормальная человеческая реакция, которая особенно проявляется у новобранцев, которые еще не адаптировались к условиям войны. В то же время преодолеть этот фактор помогает доверие к командиру, сплоченность подразделения и поддержка собратьев.

Еще одной распространенной причиной СОЧ являются ситуации, когда военный нуждается в лечении или прохождении ВВК, но не получает соответствующего направления или помощи. В таких случаях люди фактически оставляют часть из-за невозможности решить медицинские вопросы законным путем, что свидетельствует о системных проблемах в организации процессов.

Ольга Решетилова опровергла распространенное мнение о массовых злоупотреблениях со стороны командиров. По ее словам, большинство офицеров – ответственные и опытные люди.

Большинство командиров в украинской армии абсолютно ответственные. Это люди, которые прошли очень сложный жизненный и боевой путь. Есть и исключения, но мы эти исключения знаем буквально поименно. У нас есть проблемные командиры, которых мы отдельно ведем, отслеживаем их деятельность. Но на самом деле большинство – не такие,

– говорит она.

Отдельно Ольга Решетилова указала на проблему коммуникации между командованием и военными на позициях. По ее словам, иногда между солдатом и командующим возникает "пропасть", которая затрудняет управление подразделениями. В отдельных случаях ей приходилось лично настаивать, чтобы командиры напрямую контактировали с бойцами, если система взаимодействия не работает должным образом.

"Бывали такие случаи, когда я просто заставляла командующих звонить на позиции к бойцам. Иногда мне говорили: "Что, я сам должен звонить солдату?". Ну, так, вы должны это сделать, потому что не смогли выстроить эффективную вертикаль, и надо взять на себя ответственность и сделать это", – замечает Решетилова.

