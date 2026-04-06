Про це розповіла військовий омбудсман Ольга Решетилова в інтерв’ю для "РБК-Україна".
Якими є справжні причини СЗЧ?
За словами Ольги Решетилової, кількість випадків самовільного залишення частини зазвичай збільшується разом з інтенсивністю бойових дій. Водночас вона наголосила, що конфлікти з командирами не є визначальним фактором у більшості таких ситуацій.
Статистика свідчить, що найчастіше СЗЧ фіксується серед щойно мобілізованих військових – тих, хто проходить базову підготовку або лише прибув до частини та ще не має бойового досвіду. Омбудсман підкреслила, що у більшості випадків ключовим мотивом є страх смерті та природне бажання зберегти власне життя.
Вона зазначила, що це нормальна людська реакція, яка особливо проявляється у новобранців, які ще не адаптувалися до умов війни. Водночас подолати цей фактор допомагає довіра до командира, згуртованість підрозділу та підтримка побратимів.
Ще однією поширеною причиною СЗЧ є ситуації, коли військовий потребує лікування або проходження ВЛК, але не отримує відповідного направлення чи допомоги. У таких випадках люди фактично залишають частину через неможливість розв'язати медичні питання законним шляхом, що свідчить про системні проблеми в організації процесів.
Ольга Решетилова заперечила поширену думку про масові зловживання з боку командирів. За її словами, більшість офіцерів – відповідальні та досвідчені люди.
Більшість командирів в українському війську абсолютно відповідальні. Це люди, які пройшли дуже складний життєвий і бойовий шлях. Є і винятки, але ми ці винятки знаємо буквально поіменно. В нас є проблемні командири, яких ми окремо ведемо, відстежуємо їхню діяльність. Але насправді більшість – не такі,
– каже вона.
Окремо Ольга Решетилова вказала на проблему комунікації між командуванням і військовими на позиціях. За її словами, іноді між солдатом і командувачем виникає "провалля", яке ускладнює управління підрозділами. В окремих випадках їй доводилося особисто наполягати, щоб командири напряму контактували з бійцями, якщо система взаємодії не працює належним чином.
"Бували такі випадки, коли я просто змушувала командувачів телефонувати на позиції до бійців. Іноді мені казали: "Що, я сам маю дзвонити солдату?". Ну, так, ви маєте це зробити, тому що не змогли вибудувати ефективну вертикаль, і треба взяти на себе відповідальність і зробити це", – зауважує Решетилова.
Генштаб спростив повернення військових після СЗЧ: що відомо?
Генштаб ухвалив рішення оптимізувати процедуру повернення військовослужбовців до служби після самовільного залишення військової частини. Головнокомандувач ЗСУ виключив із процесу розгляду документів низку проміжних ланок, які раніше ускладнювали та затягували ухвалення рішень.
Якщо раніше документи проходили через кілька рівнів погодження – від армійських корпусів до оперативних командувань і різних видів військ, – то тепер цей ланцюг значно скорочено. Відтепер військова частина може напряму подавати документи до Генерального штабу, що дозволяє уникнути зайвої бюрократії та суттєво економить час.
У Генштабі наголошують, що зміни мають не лише технічний характер. Однією з ключових цілей є підвищення прозорості процесу та усунення можливих зловживань.