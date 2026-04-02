Очікується, що це пришвидшить кадрові рішення та зробить процес більш прозорим. Про це повідомляє Генштаб.

Що відомо про нововведення?

Генеральний штаб Збройних сил України ухвалив рішення оптимізувати процедуру повернення військовослужбовців до служби після самовільного залишення військової частини. Головнокомандувач ЗСУ виключив із процесу розгляду документів низку проміжних ланок, які раніше ускладнювали та затягували ухвалення рішень.

Якщо раніше документи проходили через кілька рівнів погодження – від армійських корпусів до оперативних командувань і різних видів військ, – то тепер цей ланцюг значно скорочено. Відтепер військова частина може напряму подавати документи до Генерального штабу, що дозволяє уникнути зайвої бюрократії та суттєво економить час.

У Генштабі наголошують, що зміни мають не лише технічний характер. Однією з ключових цілей є підвищення прозорості процесу та усунення можливих зловживань. Раніше через складну систему погоджень окремі посадові особи могли впливати на рішення щодо переведення військовослужбовців, створюючи штучні затримки або перешкоди.

Новий механізм мінімізує такі ризики, оскільки скорочення кількості інстанцій автоматично зменшує вплив людського фактора. Крім того, одночасно відбувається оптимізація документообігу: кількість наказів, погоджень та супровідних документів зменшується, що також сприяє швидшому прийняттю рішень.

Ще одним важливим елементом змін стала цифровізація процесів. Рекомендаційні листи, які використовуються під час переведення військовослужбовців, переводяться у виключно електронний формат. Це дозволяє прискорити їхню обробку, зменшити ризики підробок і спростити взаємодію між підрозділами.

Водночас у Генштабі наголошують, що такі листи не повинні ставати інструментом для зловживань. Зокрема, йдеться про недопущення ситуацій, коли військовослужбовці намагаються перевестися з бойових підрозділів, які виконують завдання на активних ділянках фронту, до більш спокійних місць служби без обґрунтованих причин.

Чи змінюються умови повернення після СЗЧ?

У Генеральному штабі окремо підкреслюють, що нововведення не змінюють самих умов повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини. Тобто юридичні підстави, порядок відповідальності та вимоги до військових залишаються незмінними.

Водночас спрощення процедур може позитивно вплинути на ситуацію в цілому. Очікується, що завдяки більш гнучкому та швидкому механізму переведення військовослужбовці матимуть менше причин для самовільного залишення частин, адже питання зміни місця служби вирішуватимуться оперативніше.

