Ожидается, что это ускорит кадровые решения и сделает процесс более прозрачным. Об этом сообщает Генштаб.

Смотрите также Россия активизировала весеннее наступление и давит сразу на нескольких направлениях: обзор фронта от ISW

Что известно о нововведениях?

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины принял решение оптимизировать процедуру возвращения военнослужащих к службе после самовольного оставления воинской части. Главнокомандующий ВСУ исключил из процесса рассмотрения документов ряд промежуточных звеньев, которые ранее усложняли и затягивали принятие решений.

Если раньше документы проходили через несколько уровней согласования – от армейских корпусов до оперативных командований и различных видов войск, – то теперь эта цепь значительно сокращена. Отныне воинская часть может напрямую подавать документы в Генеральный штаб, что позволяет избежать лишней бюрократии и существенно экономит время.

В Генштабе отмечают, что изменения носят не только технический характер. Одной из ключевых целей является повышение прозрачности процесса и устранение возможных злоупотреблений. Ранее из-за сложной системы согласований отдельные должностные лица могли влиять на решение о переводе военнослужащих, создавая искусственные задержки или препятствия.

Новый механизм минимизирует такие риски, поскольку сокращение количества инстанций автоматически уменьшает влияние человеческого фактора. Кроме того, одновременно происходит оптимизация документооборота: количество приказов, согласований и сопроводительных документов уменьшается, что также способствует более быстрому принятию решений.

Еще одним важным элементом изменений стала цифровизация процессов. Рекомендательные письма, которые используются при переводе военнослужащих, переводятся в исключительно электронный формат. Это позволяет ускорить их обработку, уменьшить риски подделок и упростить взаимодействие между подразделениями.

В то же время в Генштабе отмечают, что такие письма не должны становиться инструментом для злоупотреблений. В частности, речь идет о недопущении ситуаций, когда военнослужащие пытаются перевестись из боевых подразделений, выполняющих задачи на активных участках фронта, в более спокойные места службы без обоснованных причин.

Меняются ли условия возвращения после СОЧ?

В Генеральном штабе отдельно подчеркивают, что нововведения не меняют самих условий возвращения военнослужащих после самовольного оставления части. То есть юридические основания, порядок ответственности и требования к военным остаются неизменными.

В то же время упрощение процедур может положительно повлиять на ситуацию в целом. Ожидается, что благодаря более гибкому и быстрому механизму перевода военнослужащие будут иметь меньше причин для самовольного оставления частей, ведь вопрос изменения места службы будет решаться оперативно.

Массовое СОЧ в 155 бригаде: что известно?