Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW) по состоянию на 1 апреля 2026 года.

Есть ли угроза прорыва обороны?

По оценкам аналитиков, российские войска продолжают наступательные операции практически вдоль всей линии фронта, однако не достигают значительных оперативных прорывов.

Враг все чаще применяет механизированные штурмы, что может свидетельствовать о подготовке к более масштабному наступлению в 2026 году.

В то же время украинские силы эффективно сдерживают атаки, заставляя оккупантов переходить к тактике малых штурмовых групп и изнурительных боев.

Даже в случае локальных продвижений Россия понесет значительные потери и вряд ли сможет достичь стратегических целей в краткосрочной перспективе.

Какова ситуация на разных участках фронта?

Харьковское направление

На Харьковском направлении российские войска продолжают наступательные действия, однако без существенных результатов. Враг атакует позиции ВСУ вблизи приграничных районов, пытаясь расширить зону контроля.

Несмотря на постоянные штурмы, украинские силы удерживают оборону, не допуская прорыва. Аналитики отмечают, что россияне не имеют достаточного ресурса для масштабного наступления именно на этом участке.

Кроме того, оккупанты активно применяют дроны для разведки и ударов по логистике. Это свидетельствует о попытке компенсировать недостаток живой силы и техники. В целом ситуация остается стабильной, хотя интенсивность боев высокая.

Купянское направление

На Купянском направлении продолжаются активные боевые действия с обеих сторон. Российские войска пытаются давить на украинские позиции и улучшить тактическое положение. В то же время украинские силы проводят контратаки и наносят удары по тыловым позициям врага. В частности, активно уничтожается техника и склады.

Аналитики отмечают, что россияне пытаются атаковать логистические маршруты, чтобы усложнить поставки ВСУ. Однако значительного продвижения оккупантов не зафиксировано, а линия фронта остается относительно стабильной. Ситуация характеризуется позиционными боями и взаимным истощением.

Лиманское направление

На Лиманском направлении враг продолжает попытки наступления, однако без значительных успехов. Российские силы атакуют украинские позиции небольшими группами, пытаясь найти слабые места в обороне.

ВСУ, свою очередь, удерживают позиции и эффективно отражают атаки. Российские войска не могут достичь оперативного прорыва из-за недостатка ресурсов и сильной украинской обороны.

Кроме того, украинские удары по тылу противника усложняют его наступательные возможности.

Бахмутское направление

В районе Бахмута боевые действия продолжаются с высокой интенсивностью. Российские войска пытаются продвинуться, используя тактику постоянных штурмов.

В то же время украинские силы сдерживают наступление и наносят значительные потери врагу. Бои имеют преимущественно позиционный характер без значительных изменений линии фронта.

Россияне активно применяют дроны и артиллерию для поддержки наступления. Несмотря на это, прорыва обороны не произошло.

Авдеевское направление

Авдеевское направление остается одним из самых горячих. Российские войска пытаются продвинуться и захватить новые позиции. Враг проводит как механизированные, так и пехотные штурмы, однако несет значительные потери.

Украинские силы эффективно обороняются и наносят удары по наступающим подразделениям. Россия может достигать только тактических успехов, но не стратегических прорывов. Ситуация остается сложной, но контролируемой ВСУ.

Покровское направление

На Покровском направлении продолжаются одни из самых интенсивных боев. Это направление одно из ключевых для российского наступления. Российские войска пытаются прорвать украинскую оборону и продвинуться вперед. В частности, враг атакует с применением бронетехники и малых мобильных групп.

Украинские силы активно уничтожают технику противника, включая реактивные системы залпового огня. Продвижение оккупантов ограничено и сопровождается большими потерями.

Запорожское направление

На Запорожском направлении ситуация остается сложной, но без резких изменений. Российские войска пытаются восстановить наступательные действия.

Украинские действия в этом регионе могут существенно влиять на общую ситуацию на фронте.

Россияне сталкиваются с проблемами управления и координации. В результате их наступательные возможности остаются ограниченными.

Южное направление (Херсонская область)

На Юге Украины российские войска находятся в более сложном положении. Украинские силы продолжают давить на врага и усложняют его логистику. Россияне вынуждены обороняться и реагировать на украинские удары.

Ситуация здесь менее благоприятная для России, чем на Востоке. Кроме того, украинские действия мешают врагу развернуть масштабное наступление. Это направление остается важным для сдерживания общей российской кампании.

Ситуация на фронте/ Карты ISW

