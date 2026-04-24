Про це повідомив Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Як уникнути кримінальної відповідальності за СЗЧ?

Можливість отримати звільнення від кримінальної відповідальності передбачена частиною 5 статті 401 Кримінального кодексу України.

Водночас фахівці наголошують, що відповідне рішення не є автоматичним – його ухвалює суд індивідуально щодо кожного військовослужбовця.

У ТЦК повідомили про необхідний алгоритм дій, аби скористатись цією нормою, серед них:

подати рапорт із наміром продовжити військову службу;

отримати письмову згоду командира військової частини або батальйону резерву;

звернутися до слідчого, прокурора або суду з клопотанням про повернення до служби.

Після цього зібрані матеріали передаються до суду, який ухвалює остаточне рішення щодо звільнення від кримінальної відповідальності. У територіальному центрі наголосили дотримуватись вимог закону та без зволікань повертатись до виконань обов'язків військової служби.

Важливо! Військовий омбудсман Ольга Решетилова нещодавно розповіла із чим пов'язане збільшення кількості випадків СЗЧ. За її словами, визначальним фактором є зростання інтенсивності бойових дій, а не конфлікти із керівництвом. Ключовим мотивом є саме страх смерті та природне бажання зберегти своє життя.

Останні новини мобілізації в Україні