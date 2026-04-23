У Киевском ТЦК объяснили, какой срок действия имеет этот документ и когда он теряет силу.

Что нужно знать о сроке действия военного билета?

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, а значит вопрос воинского учета остается особенно актуальным для граждан. В частности, все больше украинцев пользуются электронным военно-учетным документом (е-ВУД), который доступен через приложение Резерв + или портал Дія.

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки объяснили, что электронный военный билет не является бессрочным и имеет четко определенный период действия.

Электронный военно-учетный документ имеет ограниченный срок действия – не более одного года с момента формирования и в пределах действия отсрочки или бронирования,

– отметили в ТЦК.

Это означает, что даже если документ был сформирован правильно, после завершения этого срока его нужно обновить. В то же время фактический срок действия может быть короче, если заканчивается действие отсрочки или бронирования, на основании которых он был оформлен.

Отдельно в ТЦК обратили внимание, что электронный документ может быть признан недействительным и раньше установленного срока. Это происходит в случаях, когда информация в нем не соответствует данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Украинцам рекомендуют регулярно проверять актуальность своих данных и при необходимости обновлять электронный военный билет. Это позволит избежать недоразумений во время проверок и обеспечит соответствие действующим требованиям законодательства.

