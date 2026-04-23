У Киевском ТЦК объяснили, какой срок действия имеет этот документ и когда он теряет силу.
Смотрите также Увольнение со службы из-за ухода за родителями: почему решающим является акт семейного положения
Что нужно знать о сроке действия военного билета?
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, а значит вопрос воинского учета остается особенно актуальным для граждан. В частности, все больше украинцев пользуются электронным военно-учетным документом (е-ВУД), который доступен через приложение Резерв + или портал Дія.
В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки объяснили, что электронный военный билет не является бессрочным и имеет четко определенный период действия.
Электронный военно-учетный документ имеет ограниченный срок действия – не более одного года с момента формирования и в пределах действия отсрочки или бронирования,
– отметили в ТЦК.
Это означает, что даже если документ был сформирован правильно, после завершения этого срока его нужно обновить. В то же время фактический срок действия может быть короче, если заканчивается действие отсрочки или бронирования, на основании которых он был оформлен.
Отдельно в ТЦК обратили внимание, что электронный документ может быть признан недействительным и раньше установленного срока. Это происходит в случаях, когда информация в нем не соответствует данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
Украинцам рекомендуют регулярно проверять актуальность своих данных и при необходимости обновлять электронный военный билет. Это позволит избежать недоразумений во время проверок и обеспечит соответствие действующим требованиям законодательства.
В Украине могут изменить модель бронирования: что известно?
Вениславский предложил новую модель бронирования работников во время мобилизации, которая предусматривает изменение действующего подхода. Речь идет о том, что предприятия смогут сохранять ключевых специалистов не через финансовые механизмы, а путем привлечения новых людей в ряды ВСУ.
По его словам, компании могли бы организовывать рекрутинг добровольцев, чтобы получить право на бронирование работников. В частности, для сохранения одного специалиста бизнесу придется обеспечить привлечение от трех до десяти человек, которые согласятся служить в армии.
Предполагается, что к такому рекрутингу могут участвовать не только граждане Украины, но и иностранцы, что расширит потенциальную базу мобилизации. Вениславский отметил, что эта модель может быть более эффективной, поскольку обеспечит больший приток людей в армию.